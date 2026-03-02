Capa Jornal Amazônia
Acadêmicos da Pedreira se pronuncia após queda de destaque em carro alegórico na Aldeia Amazônica

Escola afirma que componente foi atendido na hora e não sofreu ferimentos graves

Hannah Franco
Após repercussão, Acadêmicos da Pedreira divulga nota sobre queda em carro alegórico. (Reprodução / TV Cultura do Pará)

A escola de samba Acadêmicos da Pedreira se pronunciou no último domingo (1º) sobre a queda de um destaque de carro alegórico durante o desfile realizado na última sexta-feira (27), na Aldeia Amazônica, em Belém. O incidente aconteceu enquanto a agremiação atravessava a avenida. O momento foi registrado pela transmissão oficial do evento e repercutiu nas redes sociais ao longo do fim de semana.

Em nota publicada nas redes sociais, a escola lamentou o ocorrido e informou que o componente teria se desequilibrado durante a apresentação.

"O Acadêmicos de Samba da Pedreira lamenta o acidente ocorrido com um dos destaques de carro alegórico que, durante o desfile, tomado pela emoção, acabou se desequilibrando e soltou do apoio e sofreu uma queda na avenida. Imediatamente, a equipe da escola e os socorristas que estavam próximos prestaram assistência, e, felizmente, o componente levantou-se e seguiu desfilando normalmente sambando no chão, demonstrando muita garra e amor pela escola", diz o comunicado.

“Reforçamos que todo o suporte necessário foi prestado imediatamente após o ocorrido, garantindo o pronto socorro e o bem-estar do componente”, acrescenta a nota.

A assessoria das Escolas de Samba Associadas (ESA) de Belém informou que o homem recebeu atendimento médico no local e não sofreu lesões graves. Por protocolos de segurança, ele não retornou à parte superior da alegoria, mas permaneceu acompanhando a programação após ser liberado pela equipe de saúde.

O caso ganhou repercussão nas redes sociais, mas, segundo as entidades envolvidas, não houve ferimentos graves.

Palavras-chave

Acadêmicos de Samba da Pedreira

carnaval 2026
Belém
