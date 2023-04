‘Abril Laranja’: polícias Civil e Científica apuram denúncias de maus-tratos contra animais

Equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica do Pará realizaram, na última quarta-feira (19), diligências por bairros de Belém, com o objetivo de apurar denúncias de maus-tratos contra animais. A ação faz parte da programação do “Abril Laranja", mês dedicado à prevenção e ao combate à crueldade contra animais.

O delegado Dilermando Tavares, diretor da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa) da Polícia Civil, destacou a importância de a população denunciar maus-tratos contra animais via Disque-Denúncia 181. “A participação da população é fundamental para a responsabilização criminal de quem pratica crime contra os animais”, disse o delegado.

A perita médica veterinária Gabrielle Cardoso, da Polícia Científica, explicou como funciona a atuação do órgão no trabalho de proteção animal. “Na maioria dos casos, nós fazemos análises periciais para a apuração de maus-tratos. Mas tem outras perícias, como necropsia e constatação de lesão no animal vivo. Nosso papel é produzir o laudo pericial, como provas objetivas, que irá subsidiar as autoridades no inquérito policial, ou seja, produzimos as provas técnicas e científicas”, contou.

Resultados

As primeiras frentes de trabalho da operação foram iniciadas no dia 04 de abril deste, com diligências de fiscalização realizadas em 25 imóveis no distrito de Mosqueiro. Seis tutores foram orientados sobre adequações e 30 animais foram cadastrados para castração por servidores do Centro de Controle de Zoonoses de Belém, que também participam da ação.

No dia 14 de abril, outra força-tarefa foi montada para dar continuidade às apurações. Cinco equipes se deslocaram a bairros da Região Metropolitana de Belém para investigar denúncias de maus-tratos a animais. Cerca de 50 denúncias foram verificadas em bairros de Belém, Ananindeua e Marituba. Doze tutores foram intimados para receber orientações para melhorar o bem-estar dos animais e, ainda. O Demapa ainda definiu um calendário de acompanhamento para verificação das adequações.

Serviço

Denúncias de maus-tratos contra animais podem ser feitas pelo número 181, que funciona 24 horas, ou pelo telefone da Demapa (91 3238-1225), em horário comercial.