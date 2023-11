Abertura da 2ª edição do Festival Itália Mia coloca cultura e gastronomia italiana em destaque

A noite desta sexta-feira, 3, foi marcada pela abertura oficial da 2ª edição do Festival Itália Mia, na Estação das Docas, que se transformou em uma grande celebração cultural com música, dança, exposições, gastronomia e até mesmo o início do Festival de Cinema Italiano no Brasil. O evento organizado pelo Grupo Liberal, patrocinado pela Embaixada da Itália no país e com o apoio do Governo do Pará, promete um verdadeiro mergulho na cultura italiana, com uma ampla programação que se estende até o próximo domingo, dia 5 de novembro.

No primeiro dia do festival, teve a inauguração do Espaço Expositivo Giovanni Galo - o homenageado da edição - e Museu do Marajó. Neste espaço, o público pode conhecer por meio de uma linha do tempo as contribuições do religioso para a cultura paraense. Também foi exibido exclusivamente o documentário “Giovanni Gallo - O italiano Marajoara”, produzido pelo jornalista Leo Nunes, que, somente dia 11 de novembro, será veiculado à TV Liberal.

Também teve participação de artistas locais e atrações musicais como Luiz Pardal, Jacinto Kahwage, Paulo Assunção, Alba Mariah e o Coral Infantil da Fundação Amazônica de Música. Os amantes da dança terão a oportunidade de vivenciar apresentações tradicionais da Itália realizadas pela Cia de Dança Ana Unger.

Rosângela Maiorana, vice-presidente do Grupo de comunicação e vice-cônsul da Itália no Pará, compartilhou a paixão pela difusão da cultura italiana no Estado que o evento oferece, destacando como a semelhança entre italianos e paraenses são grandes, o que torna uma tarefa fácil conseguir agradar o público presente ao proporcionar uma programação vasta.

“Não é uma tarefa difícil, porque italiano e paraenses são parecidos, se assemelham em sua comunicação, são alegres, são divulgadores da arte, da gastronomia, então, é uma tarefa fácil, mas nós temos todo o empenho de fazer todos os anos com capricho”, ressaltou.

A vice-consul explicou que a escolha pelo padre Giovani Gallo como o homenageado foi devido o seu legado institucional deixado. “Todos os anos homenageamos uma personalidade italiana ou com raízes italianas, ano passado foi Romulo Maiorana em seu centenário de nascimento. Esse ano, o padre Gallo pela importância que teve de resgate da cultura marajoara”, acrescentou Rosângela.

Aurélio Oliveira, organizador do festival com Rosângela Maiorana, diz estar entusiasmado com a respostada que público está dando desde a primeira edição. “Fomos bem recebidos por todos, que já exigiam uma segunda. Nesse ano temos muito mais novidades, como, por exemplo, uma praça de alimentação bem maior”, destacou. A expectativa de público é que cerca de 20 mil pessoas circulam pelo espaço nos próximos três dias.

Homenagem

Maria José da Conceição Gama e Otaci Gemaque, respectivamente, a vice-presidente e o presidente da Associação Museu do Marajó, receberam belas homenagens em nome do religioso Giovanni Gallo, com quem conviveram durante anos. Foram eles que cederam as peças e mostrar que compõem a exposição em nome do legado deixado pelo padre.

“Ele dizia que a gente só tinha valor depois que morria. Por isso, contribui o ‘Cantinho do Gallo’, é uma casinha, onde escrevi nas paredes sobre a vida dele, passando até chegar em Cachoeira do Arari. Ela sempre ficou dentro do Museu, e agora, trouxemos para a Estação para o público conferir”, afirmou Otaci, acrescentando que a peça original está em exposição.

'Maria José da Conceição Gama e Otaci Gemaque, respectivamente, a vice-presidente e o presidente da Associação Museu do Marajó, recebem belas homenagens em nome do religioso Giovanni Gallo, com quem conviveram durante anos (Cristino Martins / O Liberal)

Já Maria José diz se sentir satisfeitas ao ver tantas homenagens que o padre tem recebido, mas lamento que o reconhecimento não chegou em vida. “Nós sabemos o quanto ele esperou, sonho, com esse momento. Ele não fez para aparecer, queria ver o Museu do Marajó reconhecido, que se tornasse polo cultural da região. Agora vivemos uma felicidade sem tamanho”, afirmou.

Gastronomia

Com 16 estandes, os visitantes têm a oportunidade de se deliciar com uma variedade de pratos típicos e inovadores que combinam ingredientes tradicionais de ambas as regiões. Desde massas italianas com toques amazônicos, como o jambu e outras ervas locais, até uma seleção de vinhos italianos, o festival promete uma verdadeira explosão de sabores.

Nomes de restaurantes renomados como Bistrô Café Club, Cantina Italiana, Família da Pasta, Pesto Prima, Ice Bode, Maioca, Pizzaria Di Maria, Vinoteca Drinks, entre muitos outros estiveram presente na abertura fazendo a alegria do público.

Joice Aguiar, da recepcionista do restaurante Famiglia D'Itália, compartilhou a fusão de sabores no festival, que mistura ingredientes tradicionais com os já conhecidos pelos paraenses.

“Nós temos os dois públicos e buscamos agradar ambos. Esse ano a procura dos clientes está sendo muito maior”, observou Joice.

Jonas Moreira, chef de cozinha do Restaurante Beto Salomão, apresentou a fusão de pratos que estão oferecendo: "Nós fizemos a fusão da comida italiana com a comida paraense, temos o risoto de maniçoba, o risoto paraense de camarão, tucupi e jambu, e temos também o nhoque tradicional italiano. A expectativa é surreal."

A arquiteta Ariana Peralta, que ajudou na estrutura do evento, estava de passagem como espectadora com as amigas e não resistiu, e decidiu ficar para curtir a noite. "A música ambiente parece que estamos na Itália. É a primeira vez que estou acompanhando, pretende comer e curtir com as minhas amigas. E só amanhã trazer a minha família”, compartilhou a programação.

Próximas programações:

Sábado (4)

10h – 22h | Espaço Expositivo Giovanni Gallo & Museu do Marajó

11h – 22h | Espaço Gastronômico

16h | Festival de Cinema Italiano Cine Estação: Retrospectiva Comédias Clássicas – Mimí Metallurgico Ferito Nell’onore (Mimi, O Metalúrgico). 1972. 121 min. Classificação: 14 anos

18h | Festival de Cinema Italiano Cine Estação – Documentário Giovanni Gallo: O Italiano Marajoara. 2023. 55 min. Classificação: Livre

19h | Festival de Cinema Italiano Cine Estação: Retrospectiva Comédias Clássicas – Berlinguer Ti Voglio Bene (Berlinguer I Love You). 1977. 90 min. Classificação: 14 anos

20h | Show Especial (Trio Paraense apresenta Luiz Pardal, Jacinto Kahwage, Paulo Assunção e Alba Maria | Cia de Dança Ana Unger apresenta Performance)

21h | Festival de Cinema Italiano Cine Estação: Retrospectiva Comédias Clássicas – Travolti da An Insolito Destino Nell'azzurro Mare D'agosto (Por Um Destino Insólito). 1974. 114 min. Classificação: 14 anos

Domingo (5)

10h – 22h | Espaço Expositivo Giovanni Gallo & Museu do Marajó

11h – 22h | Espaço Gastronômico

16h | Festival de Cinema Italiano Cine Estação: Retrospectiva Comédias Clássicas – Venga a Prendere Il Caffè da Noi (Venha Tomar Um Café Conosco). 1970. 100 min. Classificação: 14 anos

18h | Festival de Cinema Italiano Cine Estação – Documentário Giovanni Gallo: O Italiano Marajoara. 2023. 55 min. Classificação: Livre

19h | Festival de Cinema Italiano Cine Estação: Retrospectiva Comédias Clássicas – Brancaleone Alle Crociate (Brancaleone Nas Cruzadas). 1970. 116 min. Classificação: 14 anos

20h | Show Especial (Trio Paraense apresenta Luiz Pardal, Jacinto Kahwage, Paulo Assunção e Alba Maria | Cia de Dança Ana Unger apresenta Performance)

21h | Festival de Cinema Italiano Cine Estação: Retrospectiva Comédias Clássicas – Anatra All’arancia (Pato com laranja). 1975. 106 min. Classificação: 14 anosAcesse a página oficial do

SERVIÇO

Festival Itália Mia

Data: 3, 4 e 5 de novembro de 2023.

Horário: das 10h às 22h.

Local: Estação das Docas.

Entrada franca.