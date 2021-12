'8 em cada 10 pessoas nas unidades de saúde de Belém estão com gripe', diz o titular da Sesma

Belém está passando por um surto de gripe. Desde o dia 1º de dezembro até esta terça-feira (21), o número de atendimentos a síndromes gripais aumentou cerca de 80% nas unidades de saúde da rede municipal. "Portanto, é evidente que, de cada dez pessoas, oito estão contaminadas com o vírus da Influenza, que está causando um surto muito grave na capital", avaliou o titular da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Maurício Bezerra, em entrevista exclusiva à Redação Integrada de O Liberal.

De acordo com o secretário, Belém está com a cobertura vacinal para a Influenza em 93%, mas isso não significa que as pessoas não possam adoecer. "Quanto maior a cobertura vacinal, menor a gravidade da doença. Nós não temos nenhuma situação de grande gravidade do ponto de vista clínico, não temos um impacto ainda na rede hospitalar. Mas o impacto no atendimento de urgência tem sido muito grande. Ou seja, nós temos uma grande quantidade de pessoas contaminadas, mas ainda com casos leves e moderados, por conta do elevado nível de vacinação", explicou.

Diagnóstico diferencial

Por conta do surto de gripe, na tarde desta terça-feira (21), vai haver uma reunião entre vários departamentos da Sesma para planejar uma reformulação no processo de atendimento aos que apresentam os sintomas, devido à quantidade de pessoas que estão procurando as Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs). O objetivo é fazer um diagnóstico que vai diferenciar quem está gripado de quem procura as unidades por outras enfermidades, como a covid-19.

"Estamos distribuindo testes de covid em todas as unidades de saúde do município a partir de hoje, que vão servir para fazermos um diagnóstico diferencial", revelou Maurício Bezerra. "Uma pessoa que chega lá com uma síndrome gripal, o médico examina e avalia que há algum comprometimento pulmonar, que é a característica da covid, ele pode solicitar um teste rápido na hora, e a unidade vai estar preparada para fazer esse diagnóstico".

"Mas a gente pede para a população que, nos casos mais leves e moderados, procure as unidades básicas, deixe as de urgência e emergência reservadas para atender aos casos mais graves, porque são pessoas que às vezes estão em um grau de prostração tão alto que precisam receber hidratação endovenosa, medicamentos, ficar em observação médica durante 12 horas. Esses casos precisam ir para as UPAs", declarou o secretário.

Festas de fim de ano

O surto de gripe preocupa as autoridades de saúde de Belém por conta da alta transmissibilidade do vírus. O secretário Maurício Bezerra recomenda que, durante as festas de fim de ano, a população mantenha o uso de máscaras, já que a transmissão da Influenza, assim como o coronavírus, é respiratória. Também é necessário que continue se fazendo uso de álcool em gel e, o principal, evitar aglomerações.

"Portanto, as festas familiares precisam ser restritas. Precisamos ter muito cuidado com as festas públicas, com os clubes, por exemplo. Aqui em Belém nós temos a tradição de alguns clubes que promovem réveillons muito bonitos, festivos, alegres, mas com muita gente. Então é preciso que nós, esse ano, tenhamos todos esses cuidados para enfrentar essa situação", ressaltou o titular da Sesma.

Covid - Variante Ômicron

Questionado sobre a possível chegada da variante Ômicron, da covid-19, o secretário Maurício Bezerra afirmou que ainda não há nenhum caso suspeito sendo monitorado em Belém. "E nós fazemos busca ativa. Toda vez que a gente tem algum caso de paciente que chegou de alguma área onde está ocorrendo a contaminação pela Ômicron, nós vamos lá, testamos, e até o momento, não temos nenhum registro da variante na capital", disse.

Até o último dia 17, pelo menos 1.050.722 pessoas já estavam vacinadas com a segunda dose do imunizante contra a covid-19 em Belém, e 161.783 haviam recebido a dose de reforço. A cobertura vacinal, segundo a Sesma, está em cerca de 90% na capital. Hoje há 70 pontos de vacinação na cidade, incluindo 29 Unidades Básicas de Saúde, 21 Estratégias de Saúde da Família e 10 pontos de colaboradores entre shoppings, universidades e hospitais militares.

"A partir de amanhã vamos ter a Unimed colaborando através do hospital Prime e da unidade da Batista Campos. Será aberto para a população em geral, qualquer pessoa pode ir. Desde hoje já estamos funcionando com nove Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), que estarão abertos das 8h às 13h para fazer a vacinação. E além de tudo isso, temos o vacimóvel, que é um trailer que percorre vários bairros, e vamos manter a agenda até o dia 28 de dezembro", concluiu Maurício Bezerra.