Surto de gripe: atendimento aumentou 80% no mês de dezembro em Belém

O surto de gripe Influenza A (H3N2) já é registrado em diversos estados do país e, em Belém, já é responsável pelo aumento de 80% nos atendimentos médicos de síndrome gripal desde o início do mês de dezembro. Para Maurício Bezerra, Secretário Municipal de Saúde (Sesma), a alta nas infecções são atribuídas à sazonalidade do período climático e a incidência da doença em outros locais. Aliado a isso, o fluxo permanente de pessoas pelo país se tornou determinante para o registro da nova cepa em diversas regiões.

Em Belém, os casos examinados são considerados de leves a moderados em relação aos sintomas. Até o momento, não foi necessário internação de infectados com influenza. Para o secretário, isso reforça a importância da vacina. A Sesma aponta que neste ano de 2021, foram aplicadas na capital 478.476 doses de vacina contra a influenza, alcançando 99,1% da meta estadual e 92,8% da meta estabelecida pelo governo federal. "Em outros estados, onde a cobertura vacinal é baixa, já há relatos de casos graves. A vacina não evita a doença, ela ajuda no não-agravamento dos sintomas", afirma.

No entanto, em entrevista ao UOL News, a médica pediatra Ana Escobar explicou que a nova variante não está presente na formulação atual do imunizante contra a gripe. "Essa nova variante não está presente na vacina dos anos 2020 e 2021. Novas formulações serão realizadas no imunizante de 2022, por isso o grande quantitativo de infecção. Mesmo vacinadas, as pessoas podem contrair a gripe por ser uma nova cepa, mas é importante se proteger com as mesmas medidas válidas contra o coronavírus", pontua a médica.

A transmissão do vírus H3N2, subtipo de influenza A, já é direta entre a população, ou seja, pelo contato físico, e as medidas podem ser as mesmas usadas para combater a covid-19: evitar aglomerações, uso de máscara, higienização com álcool etílico 70% e isolamento social. Mas no caso da influenza, são recomendados sete dias de repouso.

Vacinação

As características do vírus H3N2 são semelhantes com as outras síndromes gripais. Pode provocar tosse, espirros, coriza, inflamação na garganta, mal-estar, febre alta, prostração e adinamia (falta de força muscular). Em caso de infecção e sintomas leves, a Sesma recomenda que as pessoas se desloquem para as Unidades Básicas de Saúde (UBS), a fim de evitar a superlotação das Unidades de Pronto Atendimento (UPA), que tratam casos de média a alta complexidade.

A vacina contra a gripe está liberada para o público geral a partir dos seis meses de vida em 60 pontos fixos da capital e Vacimóvel, veículo itinerante usado para ampliar a cobertura vacinal. Desde a última segunda-feira (13), a Sesma monitora o aumento da doença na capital através de um trabalho conjunto.

"Montamos um painel de monitoramento da doença para atuar de forma integrada com os departamentos de vigilância de saúde, urgência e emergência e ações de saúde. Além disso, recomendamos um monitoramento de saúde nos aeroportos, portos e terminais rodoviários para fornecer orientações sobre a nova cepa", expõe Maurício Bezerra

