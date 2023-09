7 de Setembro: Confira o que abre e fecha em Belém

Nesta quinta-feira, 7 de setembro, feriado nacional que comemora a Independência do Brasil, muitos estabelecimentos terão o funcionamento alterado. No caso dos órgãos públicos do Estado, o expediente nos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta foi facultado na sexta-feira (8). Além disso, os shoppings de Belém terão horários alterados e os bancos não funcionarão no feriado.

A Secretaria de Planejamento e Administração (Seplad) informa que, conforme o decreto nº 2.871, publicado na edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE) de 25 de janeiro de 2023, fica facultado o expediente nos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Poder Executivo Estadual no dia 8 de setembro, em razão do feriado de Independência do Brasil, comemorado em 7 de setembro.

Com a decisão em vigor, os órgãos e entidades das áreas de arrecadação, saúde pública, defesa social, parques, museus, teatros e espaços de visitação turística, incluindo os equipamentos públicos administrados por organizações sociais mediante contrato de gestão, estabelecerão escalas de serviço a fim de que o atendimento à população seja mantido.

O decreto especifica que será acrescentada uma hora à jornada diária normal de trabalho dos servidores, nos seis dias úteis subsequentes ao dia 8 de setembro.

Bancos

As agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público no feriado da Independência do Brasil, comemorado em 7 de setembro. A decisão segue a Resolução n.º 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, que não considera dias úteis para fins de operações bancárias feriados de âmbito nacional.

Na sexta-feira (8), as agências abrem normalmente para atendimento ao público. No sábado (9) e no domingo (10), as áreas de autoatendimento dos bancos estarão disponíveis aos clientes, assim como os canais digitais e remotos, como sites e aplicativos, para a realização de transferências e pagamento de contas.

As contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e os carnês com vencimento na data 07/09 poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte ao feriado, ou seja, na sexta-feira (8).

Shoppings

Metrópole Ananindeua

Lojas e Quiosques: 12h às 22h

Praça de alimentação / Lazer: 12h às 22h

Cinema: conforme programação

Parque Shopping

Lojas e Quiosques: 11h às 21h

Praça de alimentação / Lazer: 11h às 22h

Cinema: conforme programação

Boulevard Shopping

Lojas e Quiosques: 11h às 21h

Praça de alimentação / Lazer: 11h às 22h

Restaurantes: 11h à meia-noite

Cinema: conforme programação

Shopping Grão-Pará

Lojas e Quiosques: 11h às 21h

Praça de alimentação: 11h às 22h

Restaurantes: conforme a programação

Entretenimento e lazer: 12h às 22h

Cinema, teatro, crossfit e academia: De acordo com a programação.

Supermercados

Vão funcionar normalmente, mas o horário fica a critério de cada estabelecimento.

Comércio

O Sindicato do Comércio Varejista e e dos Lojistas de Belém (Sindlojas) informa que as lojas de rua vão funcionar das 8h às 18h.

Estação das Docas

A Estação das Docas, no bairro da Campina, estará aberta na próxima quinta-feira (7), das 10h às 23h. Atualmente o complexo funciona com horários reduzidos em razão das obras de restauração do local, executadas pelo Governo do Estado.

Mangal das Garças

O Mangal das Garças, no bairro da Cidade Velha, também estará aberto neste Feriado da Independência, das 8h às 18h.

Parque do Utinga

O Parque Estadual do Utinga "Camillo Vianna", no bairro do Curió-Utinga, irá funcionar normalmente no feriado de 7 de setembro, das 6h às 17h.