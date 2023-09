7 de setembro: confira como será a vacinação na Grande Belém durante o feriadão

A campanha de Multivacinação em Belém vai até esta quarta-feira (6) nesta semana, em decorrência do feriado da Independência, na quinta-feira (7). As salas de vacinação não abrirão no feriado e nem na sexta-feira (8), que será ponto facultativo no município, como informou a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

Os atendimentos para imunização retornam a partir da segunda-feira (11), para a atualização da carteira de vacinação de crianças e adolescentes. O serviço é realizado no horário das 8h às 17h.

Atualização do calendário

A campanha de Multivacinação é realizada em parceria com o Governo do Estado e Ministério da Saúde, com previsão de encerramento no dia 29 de setembro. O objetivo é promover ações de vacinação de alta qualidade para atualização do calendário vacinal de crianças e adolescentes, com a missão de resgatar coberturas vacinais dos programas de rotina no ano de 2023.

O alvo da ação é recuperar a cobertura vacinal das crianças menores de 5 anos e adolescentes, menores de 15 anos, referente ao ano de 2023, estabelecendo metas para cada Unidade de Saúde, de acordo com resíduo vacinal.

A Sesma também informou que, por motivos técnicos/estruturais, as Unidades Básicas de Saúde ESF Aeroporto, USF Barreiro II, ESF Galo I e ESF Galo II, ESF Parque Verde, UMS Cremação, UMS Curió e UMS Guamá, no momento, não estão realizando a vacinação.

Ananindeua e Marituba

A Redação Integrada de O Liberal solicitou às prefeituras de Ananindeua e Marituba informações sobre como será o funcionamento da vacinação nos municípios durante o feriado. A reportagem aguarda retorno.

Veja onde se vacinar em Belém:

- USF Souza - Av Almirante Barroso, dentro da Secretaria de Estado de Trânsito (Setran);

- USF Barreiro I - Pass. Mirandinha, 367;

- USF Terra Firme - Rua São Domingos, esquina da Passagem 02 de junho;

- USF Fama - Estrada do Tucunduba, bairro de Outeiro;

- USF Furo das Marinhas - Rod. Augusto Meira Filho, Furo das Marinhas, distrito de Mosqueiro;

- USF Mangueirão - Rua São João, 1, bairro do Mangueirão;

- USF Quinta dos Paricás - Estrada do Maracacuera, 2477, distrito de Icoaraci;

- USF Sucurijuquara - Estrada da Baía do Sol, S/N, distrito de Mosqueiro;

- USF Tenoné II - Rua 6ª linha, S/N, ao lado da Fund. Paula Francinete;

- USF Combu - Furo do Combu, S/N;

- USF Paraíso Verde - Av. João Paulo II, entre Pass. Classe A e Cruzeiro;

- USF Fidélis - Rua Pantanal, S/N, distrito de Outeiro;

- USF Eduardo Angelim - Conjunto Eduardo Angelim, Av. 17 de Abril, S/N;

- USF Paracuri I - Pass. Maura, 218, entre a 3ª e 4ª Rua, distrito de Icoaraci;

- USF Radional Av. Bernardo Sayão, Conj. Radional II, Qd F-50, bairro da Condor;

- USF Canal da Pirajá - Tv. Barão do Triunfo, 1015, esquina com a rua Nova, Pedreira;

- USF Panorama XXI - Conj Panorama XXI, QD 24, Casa 11-B, Mangueirão;

- UBS Castanheira - Pass. Sol Nascente, Castanheira;

- UBS Portal da Amazônia - Rua Osvaldo de Caldas Brito, 30 B, Jurunas;

- UBS Carmelândia - Rua Tancredo Neves 2, Carmelândia;

- UBS Pedreira - Av. Pedro Miranda, esquina com a Tv. Mauriti, Pedreira;

- UMS Águas Lindas - Conj. Verdejantes I, 2ª Rua, S/N, Águas Lindas;

- UMS Baía do Sol Av. Beira Mar, S/N, distrito de Mosqueiro;

- UMS Telegrafo - Rua do Fio, Telégrafo;

- UMS Benguí II - Pass. Maciel, S/N, ao lado da Escola Marilda Nunes;

- UMS Cabanagem - Rua São Paulo, S/N, entre Rua São Pedro e Rua Olímpia;

- UMS Condor - Pass. Lauro Malcher, Nº 285;

- UMS Cotijuba - Rua Manoel Barata, S/N, ilha de Cotijuba;

- UMS Tavares Bastos - Rua Rodolfo Chermont, Marambaia;

- UMS Fátima - Rua Domingos Marreiros, Nº 1664;

- UMS Icoaraci - Rua Manoel Barata, Nº 840;

- UMS Jurunas - Rua Fernando Guilhon, S/N;

- UMS Maguari - Conj. Maguari, Alameda 15;

- UMS Maracajá - Tv. Siqueira Mendes, S/N;

- UMS Marambaia - Rod. Augusto Montenegro;

- UMS Outeiro - Rua Manoel Barata, S/N;

- UMS Paraíso dos Pássaros - Rua dos Tucanos;

- UMS Pratinha - Rod. Arthur Bernardes – Base Naval;

- UMS Providência - Av. Norte;

- UMS Sacramenta - Av.Senador Lemos, esquina com Dr. Freitas;

- UMS Satélite - Conjunto Satélite, WE 08;

- UMS Sideral - Rua Sideral, esquina com Av. Brasil;

- UMS Tapanã - Rua São Clemente;

- UMS Terra Firme - Pass. São João, Nº 170, Terra Firme;

- CSE Marco - Av. Rômulo Maiorana, 2558, Marco;

- Uremia - Av. Alcindo Cacela, Nº 1421, São Brás;

- Hospital Naval - Rua do Arsenal, 200;

- Hospital Geral de Belém - Trav. Pombal, 112-50, (praça Brasil); e

- Hospital Aeronáutica Av Almirante Barroso, 3492.