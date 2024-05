5 lugares para comer sem medo no comércio de Belém; influencers viralizam com o post

Muita gente tem receio de comer na rua, principalmente quando se trata do centro comercial de Belém. Mas para tentar ajudar quem frequenta o Comércio e fica com essa dúvida, duas influencers de Belém mapearam alguns lugares, experimentaram as comidas e resolveram criar um conteúdo para mostrar 5 lugares para comer sem medo no comércio de Belém.

A proposta foi mostrar 3 lanches e 2 opções de almoço. Os lanches são até R$ 10 e os almoços variaram entre R$ 30 e R$ 50. "A ideia do conteúdo surgiu justamente dessa necessidade: comer algo bom, gostoso e que não faça a gente passar mal", comentou aos risos a idealizadora do @RevirandoBelém, Heloá Canali. Ela explicou ainda que chamou a Flávia Sabóia, do @EguaTaBarato, por sua expertise na área do comércio mostrando promoções, para apresentar as opções mais em conta de lanche.

O Comércio de Belém é muito rico, cheio de opções maravilhosas e é preciso tirar esse preconceito das pessoas de que aqui não tem onde comer. Inclusive, já combinamos de fazer a parte 2, porque ainda tem muita comida gostosa e segura pra mostrar", finalizou Flávia.

Conheça 5 lugares para comer sem medo no comércio de Belém

Mundo dos Docinhos

O local tem salgados a partir de R$ 1,50. Tem também bolo de chocolate, docinho, salpicão, arroz com galinha e muito mais. Ele fica na Rua Treze de Maio, 521 - Campina, Belém - PA.

Lanche do Sírio

O espaço tem esfirras abertas e fechadas de carne e frango. Com elas tem ainda vem uma pasta de alho que é uma delícia. A esfirra fechada custa R$ 6. Localizado na Travessa 7 de Setembro, 312 - Campina, Belém - PA.

Suco de Laranja

Segundo os perfis, o suco é bem doce e refrescante e os preços variam conforme o tamanho do copo, iniciando em R$ 3 e indo até R$ 8. Tv. 28 de setembro, esquina com a Padre Prudêncio.

Restaurante Purão Vegano

O restaurante é vegano, como bem diz o nome, e tem opções bem variadas sem a proteína animal. No lugar, da para experimentar uma boa maniçoba vegana. O local fica na Rua Pe. Prudêncio, 166 - Campina, Belém - PA.

Largo da Palmeira

O restaurante é antigo e bem tradicional. Toda a decoração traz elementos da época da Belle Époque em Belém. Além das comidas variadas e muito gostosas, opções de cremes de cupuaçu e bacuri de dar água na boca. Ele fica na Rua. Sen. Manoel Barata, 719 - Campina, Belém - PA.