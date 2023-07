Onde tem banheiro no comércio de Belém? Influencer mapeia 6 lugares com banheiros bons e de graça

Quem vai ao comércio de Belém (e em algum momento sentiu vontade de ir ao banheiro) já deve ter se deparado com uma dificuldade: onde encontrar um banheiro que eu possa usar? Nos shoppings e nas grandes lojas na rua, é comum encontramos banheiros com facilidade, mas ao ir em no centro comercial uma ação tão corriqueira pode se tornar um verdadeiro pesadelo!

Para tentar amenizar o problema do cidadão, que curte ir fazer compras no comércio de Belém, o perfil de promoções criado por dois paraenses, o Égua, ta barato! postou um vídeo para tentar ajudar quem precisa encontrar um local para "aliviar" suas necessidades mais básicas. Veja:

Flávia Saboia, criadora do perfil, conta que resolveu dar uma pausa de postar promoções para fazer um conteúdo para ajudar as pessoas que gostam de ir no comércio de Belém. "Quando comecei a buscar promoções no comércio, tive muita dificuldade com isso. Tem lojas que você entra e eles dizem: 'Ah, tá interditado!', ou então, dizem que é de uso exclusivo de funcionários. A verdade é que eles não querem que o cliente use", comentou a influencer.

Uma das seguidoras contou: "Égua, tô salvando esse vídeo no coração!!!! Isso que chamamos de utilidade pública 👏🏽👏🏽👏🏽"

Veja 6 lugares para usar o banheiro de graça em Belém



1. Restaurante Sinhá

📍End. R. Manoel Barata, 270 - Campina, Belém - PA

2. Loja Fabriketa dos Plásticos

📍End. R. Sen. Manoel Barata, 77 - Campina, Belém - PA

3. Barateiro dos Plásticos

📍R. Sen. Manoel Barata, 112 - Campina, Belém - PA

4. Magazine da 7

📍Tv. 7 de Setembro, 240 - Campina, Belém - PA

5. Aché Artes

📍R. João Diogo, 150 - Cidade Velha, Belém - PA

6. Mundo dos Docinhos

📍End. Treze de Maio, 521 Campina, Belém PA.