35ª Edição do Aviva ocorrerá de 2 a 4 de março no Mangueirinho

A 35ª Edição do Aviva será realizada na Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho), localizada na avenida Augusto Montenegro, de 2 a 4 de março deste ano. Aviva 2025 é realizado pela comunidade católica Cristo Alegria com uma extensa programação gratuita durante o período do Carnaval. O evento religioso conta com pregações, momentos de testemunhos, orações e a apresentações musicais.

O Aviva é uma tradição que acontece desde 2002 e é considerado o maior evento católico no período do Carnaval de Belém. O Aviva é uma das opções para quem quer viver algo diferente no período do Carnaval e fugir das festas para viver momentos de oração. Neste ano, o evento ainda será transmitido ao vivo pelo canal da Cristo Alegria no YouTube e Instagram.

A programação gratuita seguirá das 9h às 20h com também atividades para todas as idades. A expectativa é que pelo menos milhares de jovens participem do evento todos os dias. Dentre as atividades deste ano são esperadas apresentações de dança, teatro, animação, pregações, missas, adoração, além de espaço kids e praça de alimentação.

O Aviva reúne jovens e famílias de todo o País durante o período do Carnaval que foram recebidos por um grupo de acolhida de jovens. O diácono Emanuel Duarte continuará a frente do projeto.