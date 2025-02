Corda do Círio será produzida no Pará pelo 3º ano consecutivo

A corda do Círio de Nazaré será produzida no Pará pelo terceiro ano consecutivo - divulgou a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) nesta sexta-feira, 7. Nesta mesma data, a organizadora da festividade fechou a parceria com a empresa responsável por confeccionar a corda, em Castanhal, no nordeste do estado.

A corda, produzida em malva amazônica, será totalmente produzida e preparada pela Castanhal Companhia Têxtil (CTC), inclusive o entrelaçamento, os nós e argolas, que atrelam às estações. “Mais um ano a corda sendo produzida por mãos paraenses, com as mesmas especificações do ano passado. Mantivemos o nó utilizado ano passado para atrelamento às estações, pois funcionou nas procissões, sem nenhum rompimento. É importante ressaltar que esta corda é uma produção exclusiva da CTC para o Círio, ela não é comercializada. E chegamos ao nível que atende a necessidade do Círio e por isso renovamos mais este ano”, conta Antônio Sousa, coordenador do Círio 2025.

A corda utilizada nas procissões tem 800 metros de comprimento com partes de 400 metros, para cada romaria, 60 milímetros de diâmetro e é composta por 32 nós e argolas. Ela já vem adaptada às estações de metal que auxiliam no traslado das berlindas durante as romarias. A CTC inicia a produção em abril e toda a produção terá acompanhamento da DFN. A previsão é que a entrega ocorra no início de setembro.

Como é feita a corda do Círio

A corda utilizada no Círio e na Trasladação até 2022 era feita de sisal, uma fibra vegetal muito dura e resistente, e era produzida em Santa Catarina. Na proposta apresentada pela CTC em 2023, a corda foi produzida por uma composição de fibras de malva amazônica, plantada e cultivada na região. Esta nova composição ficou mais macia ao toque das mãos. Quanto ao seu processo de transformação em fios, são muitos os estágios de fabricação, desde a colheita, realizada por diversas comunidades que fornecem o material à CTC, até a produção final.

História da corda

A corda passou a fazer parte do Círio em 1885, quando uma enchente da Baía do Guajará alagou a orla desde próximo ao Ver-o-Peso até as Mercês, no momento da procissão, fazendo com que a berlinda ficasse atolada e os cavalos não conseguissem puxá-la. Os animais então foram desatrelados e um comerciante local emprestou uma corda para que os fiéis puxassem a berlinda. Desde então, foi incorporada às festividades e passou a ser o elo entre Nossa Senhora de Nazaré e os fiéis.