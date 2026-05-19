28ª edição da Festividade da Paróquia Santíssima Trindade inicia neste domingo (24); confira

A 28ª edição da Festividade da Paróquia Santíssima Trindade terá início neste domingo (24). Com o tema "Unidos em Cristo, fortalecidos no amor", o evento será realizado na Praça Barão do Rio Branco, no bairro da Campina, em Belém, reunindo missas solenes, noites gastronômicas temáticas e shows gratuitos de grandes nomes da música paraense.

Durante a abertura, que será no domingo (24), às 18h30, haverá missa presidida por Dom Alberto, Arcebispo Emérito de Belém, seguida por show de Markinho Duran no arraial e a "Noite Japonesa" no Salão Dom Zico.

VEJA MAIS

Ao longo da semana, a programação cultural contará com apresentações diárias de corais e shows de artistas como Pinduca (25/05), Virtudão (28/05) e Fruta Quente, que encerra a festividade no domingo (31/05).

Na parte litúrgica, os destaques ficam para a missa com unção dos enfermos e idosos no sábado (30), às 10h, e a Missa das Crianças no domingo (31), também às 10h. Paralelamente, o Salão Dom Zico oferecerá jantares temáticos todas as noites com opções de gastronomia italiana, portuguesa, americana, entre outras, a partir das 19h.

Toda a programação no arraial e as celebrações religiosas são gratuitas e abertas ao público.

Confira a programação

Domingo (24)

18h30: Missa de Abertura da Festividade - Dom Alberto (pelos profissionais de educação e grupos: Catequese, Escola da Fé, Esc. Santo André e Pastoral do Dízimo)

19h00: Noite Japonesa - Salão Dom Zico

19h30: Apresentação Coral (Procuradoria)

20h00: Markinho Duran - Arraial

22h30: Encerramento

25/05 — Segunda-feira

18h30: Missa Pe. Richardson (pelas vocações e grupos: Apostolado da Oração, Legião de Maria, Oratório de Nossa Senhora, Congregação Mariana, Terço dos Homens, Movimento Divina Misericórdia, Mães que Oram pelos Filhos e Seminaristas)

19h30: Apresentação Coral (Iasep)

19h30: Ministério Seráfico - Arraial

21h00: Pinduca - Arraial

22h30: Encerramento

Terça-feira (26)

18h30: Missa Pe. Alberto Mendes (pelas famílias e grupos: Pastoral do Batismo, Pastoral Familiar e ECC)

19h00: Noite Italiana - Salão Dom Zico

19h30: Apresentação Coral (Scholla Cantorum da Catedral)

20h00: FB Mania - Arraial

22h30: Encerramento

Quarta-feira (27)

18h30: Missa da Unidade - Região Sant'Ana - Pe. Rafael Brito (pelos comerciários e grupos: Pastoral da Guarda, Pastoral da Acolhida, Pascom e Funcionários da Paróquia)

19h00: Noite Portuguesa - Salão Dom Zico

19h30: Apresentação Coral (Ecos do Pará)

20h00: Willy Lima - Arraial

22h30: Encerramento

Quinta-feira (28)

18h30: Missa Pe. Paulo João (pela santificação do clero e grupos: Pastoral da Liturgia, Servidores do Altar e MESCE)

19h00: Noite Loves in the Air - Salão Dom Zico

19h30: Apresentação Coral (Ministério Público)

20h00: Virtudão - Arraial

22h30: Encerramento

Sexta-feira (29)

18h30: Missa Pe. Idamor (pelos pobres e grupos: Santa Zita, Bons Amigos, Grupo de Apoio, Cáritas e Fraternidade O Caminho)

19h30: Apresentação Coral (Carlos Gomes)

19h30: Vanessa Moraes e Convidados - Arraial

21h00: Arthur Espíndola - Arraial

22h30: Encerramento

Sábado (30)

10h00: Missa Con. Vladian (pelos enfermos, idosos e grupos: Grupo S. Joaquim e Sant'Ana e P. Hospitalar) — haverá unção para enfermos e idosos

18h30: Missa Con. Roberto (pelos jovens e grupos: Trindade Jovem, Grupo de Música, Igreja do Rosário, Coral, Crisma e Perseverança)

19h00: Noite Americana - Salão Dom Zico

19h00: Balada Kids e Personagens - S. Dom Zico

19h30: Apresentação Coral (Vozes da Amazônia)

19h30: Trindade Jovem - Arraial

21h00: Elvis da Amazônia - Arraial

22h30: Encerramento

Domingo (31)

07h00: Missa Dom Alberto (por nossa comunidade paroquial - todos os grupos, movimentos e pastorais)

10h00: Missa das Crianças - Pe. Moisés

11h30: Missa Mons. Agostinho Cruz (pelos profissionais do direito)

18h30: Missa Frei Alessandro (pela Diretoria da Festividade, Coordenadores das Noites, Barracas e Patrocinadores)

19h30: Apresentação Coral (Santa Cecília)

20h30: Fruta Quente - Arraial

22h30: Encerramento

Serviço

XXVIII Festividade da Paróquia Santíssima Trindade

Data: 24 a 31 de maio

Local: Praça Barão do Rio Branco, 71 - Campina, Belém - PA

Entrada: gratuita

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem