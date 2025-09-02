120 toneladas de lixo e entulho são retiradas em Belém no 1º dia de mutirão de limpeza municipal

Foi iniciada em Belém a maior ação de zeladoria do município. Somente na última terça-feira (26), que marcou o primeiro dia da iniciativa da capital, foram retiradas 108 toneladas de entulho e 12 toneladas de lixo domiciliar. Ao todo, quatro equipes com 80 servidores realizaram o serviço de coleta, além da capinação e roçagem. A ação busca levar à população serviços de educação ambiental, limpeza e desobstrução de bueiros, tapa-buraco, iluminação pública, coleta de entulho, entre outros.

A coleta de entulho, coordenada pelo Departamento de Limpeza Urbana da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), foi um dos pilares da ação. Além disso, os educadores ambientais da Sezel, por meio da Secretaria Executiva de Inclusão Produtiva (Seinp), tiveram conversas diretas em mais de dez ruas, informando aos moradores sobre a importância do descarte correto do lixo para a manutenção das áreas públicas.

Em apenas um dia, 120 toneladas de lixo e entulho foram retirados. (Foto: Hariel Nogueira)

No local, inseriram uma caixa estacionária para o depósito de resíduos e uma caçamba roll-on e roll-off para o acondicionamento de entulho. Para Carmem dos Santos, moradora do bairro, ações de educação ambiental desempenham papel central com os moradores, assegurando que as melhorias sejam mantidas de forma contínua e sustentável. Ela também comemorou a realização das diferentes ações do mutirão, o que, segundo Carmem, surgiu para melhorar o dia a dia dos moradores da comunidade.

“Essa foi a única gestão que fez algo por nós. Essa ação está sendo incrível! Nosso bairro está ficando limpo, estamos recebendo informações sobre o descarte correto do lixo. Outro problema era que nossas ruas estavam escuras e cheias de entulho. Agora têm iluminação e esses materiais foram retirados. Até dá para respirar melhorou”, conta.

Simultaneamente, o trabalho de limpeza e desobstrução de bueiros foi intensificado com hidrojateamento e limpeza manual da rede de drenagem de águas pluviais em mais de 100 pontos. A iniciativa é crucial para evitar alagamentos. A ação preventiva ajuda a preparar o bairro para o período chuvoso, garantindo que a água da chuva possa escoar de forma eficiente.

A ação irá continuar nas próximas semanas, com a expansão para outras áreas do bairro e diálogo com a população para atender às demandas mais urgentes. Outros bairros também receberão a força-tarefa realizada pela Sezel.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades