Não jogue fora as cascas da tangerina! Veja 4 formas de aproveitá-las

Sabe aquela casca de tangerina que muitas vezes vai direto para o lixo? Pois saiba que ela tem diversas utilidades que talvez você desconheça.

Ao deixá-la secar ao sol, é possível transformar a casca da tangerina em um ingrediente versátil, útil no dia a dia para preparar chás, cosméticos naturais, aromatizantes e até produtos de limpeza.

Segundo especialistas, secar as cascas da tangerina ao sol ajuda a preservar seus óleos essenciais e nutrientes, além de evitar a proliferação de mofo causada pela umidade.

O processo também intensifica o aroma cítrico e mantém propriedades medicinais como ação digestiva, calmante e antioxidante — o que permite aproveitar ao máximo os benefícios dessa fruta.

VEJA MAIS

4 Formas de usar a casca seca da tangerina

Confira abaixo como utilizar a casca seca da tangerina em casa:

1. Chás e Infusões

As cascas secas de tangerina são ótimas para preparar chás digestivos que aliviam gases, inchaço e promovem relaxamento.

Basta ferver algumas cascas em água por 5 a 10 minutos para obter uma bebida de sabor cítrico suave e propriedades calmantes.

2. Esfoliante Natural para a Pele

Triture as cascas secas até virar pó e misture com mel ou iogurte. Esse esfoliante caseiro ajuda a remover células mortas, clarear manchas e deixar a pele mais macia — tudo graças à ação antioxidante da tangerina.

3. Tempero para Receitas Doces e Salgadas

O pó da casca seca pode ser usado como tempero em bolos, marinadas, risotos e até em chás com especiarias como canela e cravo. O sabor cítrico realça pratos simples e dá um toque especial, especialmente em receitas de inverno.

4. Limpeza e Aromatização Natural

As cascas secas podem ser colocadas em saquinhos de tecido para perfumar gavetas e armários.

Outra opção é deixá-las de molho em vinagre branco por alguns dias, criando um limpador natural que desinfeta superfícies, elimina gordura e neutraliza odores.

Benefícios Extras do Reaproveitamento das Cascas

Além de econômicas e sustentáveis, as cascas de tangerina oferecem:

Propriedades antioxidantes que favorecem a saúde da pele



Aromas naturais que purificam ambientes e afastam insetos



Potencial para substituir produtos industrializados, tornando sua rotina mais saudável e ecológica

Aproveitar as cascas de tangerina é uma maneira simples e eficiente de reduzir o desperdício e transformar o que seria lixo em soluções práticas para o bem-estar, a culinária e a limpeza da casa.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)