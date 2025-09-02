Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Não jogue fora as cascas da tangerina! Veja 4 formas de aproveitá-las

Descubra como transformar cascas de tangerina em chás, cosméticos, temperos e produtos de limpeza natural com um simples processo de secagem ao sol

Riulen Ropan
fonte

Benefícios das cascas da tangerina. (Foto: Freepik)

Sabe aquela casca de tangerina que muitas vezes vai direto para o lixo? Pois saiba que ela tem diversas utilidades que talvez você desconheça.

Ao deixá-la secar ao sol, é possível transformar a casca da tangerina em um ingrediente versátil, útil no dia a dia para preparar chás, cosméticos naturais, aromatizantes e até produtos de limpeza.

Segundo especialistas, secar as cascas da tangerina ao sol ajuda a preservar seus óleos essenciais e nutrientes, além de evitar a proliferação de mofo causada pela umidade.

O processo também intensifica o aroma cítrico e mantém propriedades medicinais como ação digestiva, calmante e antioxidante — o que permite aproveitar ao máximo os benefícios dessa fruta.

VEJA MAIS

image Alergia a camarão: reações podem aparecer mesmo que a pessoa não coma o crustáceo, alerta alergista
Segundo a especialista, a alergia a camarão pode surgir em qualquer fase da vida, mesmo em pessoas sem histórico familiar de reações alérgicas

image Doce de Leite com leite em pó é a receita da Ana Maria Braga de hoje (02/09)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer Doce de Leite com leite em pó ; confira o modo de preparo

image Cerveja ou refrigerante? Especialistas alertam os perigos das duas bebidas
Uma simples dose de cerveja ou um copo de refrigerante pode causar danos reais à saúde de quem os consome com frequência

4 Formas de usar a casca seca da tangerina

Confira abaixo como utilizar a casca seca da tangerina em casa:

1. Chás e Infusões

As cascas secas de tangerina são ótimas para preparar chás digestivos que aliviam gases, inchaço e promovem relaxamento.
Basta ferver algumas cascas em água por 5 a 10 minutos para obter uma bebida de sabor cítrico suave e propriedades calmantes.

2. Esfoliante Natural para a Pele

Triture as cascas secas até virar pó e misture com mel ou iogurte. Esse esfoliante caseiro ajuda a remover células mortas, clarear manchas e deixar a pele mais macia — tudo graças à ação antioxidante da tangerina.

3. Tempero para Receitas Doces e Salgadas

O pó da casca seca pode ser usado como tempero em bolos, marinadas, risotos e até em chás com especiarias como canela e cravo. O sabor cítrico realça pratos simples e dá um toque especial, especialmente em receitas de inverno.

4. Limpeza e Aromatização Natural

As cascas secas podem ser colocadas em saquinhos de tecido para perfumar gavetas e armários.
Outra opção é deixá-las de molho em vinagre branco por alguns dias, criando um limpador natural que desinfeta superfícies, elimina gordura e neutraliza odores.

Benefícios Extras do Reaproveitamento das Cascas

Além de econômicas e sustentáveis, as cascas de tangerina oferecem:

  • Propriedades antioxidantes que favorecem a saúde da pele
     
  • Aromas naturais que purificam ambientes e afastam insetos
     
  • Potencial para substituir produtos industrializados, tornando sua rotina mais saudável e ecológica

Aproveitar as cascas de tangerina é uma maneira simples e eficiente de reduzir o desperdício e transformar o que seria lixo em soluções práticas para o bem-estar, a culinária e a limpeza da casa.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Benefício

saúde

tangerina

dicas de limpeza
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda