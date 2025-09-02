Não jogue fora as cascas da tangerina! Veja 4 formas de aproveitá-las
Descubra como transformar cascas de tangerina em chás, cosméticos, temperos e produtos de limpeza natural com um simples processo de secagem ao sol
Sabe aquela casca de tangerina que muitas vezes vai direto para o lixo? Pois saiba que ela tem diversas utilidades que talvez você desconheça.
Ao deixá-la secar ao sol, é possível transformar a casca da tangerina em um ingrediente versátil, útil no dia a dia para preparar chás, cosméticos naturais, aromatizantes e até produtos de limpeza.
Segundo especialistas, secar as cascas da tangerina ao sol ajuda a preservar seus óleos essenciais e nutrientes, além de evitar a proliferação de mofo causada pela umidade.
O processo também intensifica o aroma cítrico e mantém propriedades medicinais como ação digestiva, calmante e antioxidante — o que permite aproveitar ao máximo os benefícios dessa fruta.
VEJA MAIS
4 Formas de usar a casca seca da tangerina
Confira abaixo como utilizar a casca seca da tangerina em casa:
1. Chás e Infusões
As cascas secas de tangerina são ótimas para preparar chás digestivos que aliviam gases, inchaço e promovem relaxamento.
Basta ferver algumas cascas em água por 5 a 10 minutos para obter uma bebida de sabor cítrico suave e propriedades calmantes.
2. Esfoliante Natural para a Pele
Triture as cascas secas até virar pó e misture com mel ou iogurte. Esse esfoliante caseiro ajuda a remover células mortas, clarear manchas e deixar a pele mais macia — tudo graças à ação antioxidante da tangerina.
3. Tempero para Receitas Doces e Salgadas
O pó da casca seca pode ser usado como tempero em bolos, marinadas, risotos e até em chás com especiarias como canela e cravo. O sabor cítrico realça pratos simples e dá um toque especial, especialmente em receitas de inverno.
4. Limpeza e Aromatização Natural
As cascas secas podem ser colocadas em saquinhos de tecido para perfumar gavetas e armários.
Outra opção é deixá-las de molho em vinagre branco por alguns dias, criando um limpador natural que desinfeta superfícies, elimina gordura e neutraliza odores.
Benefícios Extras do Reaproveitamento das Cascas
Além de econômicas e sustentáveis, as cascas de tangerina oferecem:
- Propriedades antioxidantes que favorecem a saúde da pele
- Aromas naturais que purificam ambientes e afastam insetos
- Potencial para substituir produtos industrializados, tornando sua rotina mais saudável e ecológica
Aproveitar as cascas de tangerina é uma maneira simples e eficiente de reduzir o desperdício e transformar o que seria lixo em soluções práticas para o bem-estar, a culinária e a limpeza da casa.
(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA