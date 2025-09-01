Cerveja ou refrigerante? Especialistas alertam os perigos das duas bebidas

Manter uma alimentação saudável tem sido o objetivo de muitas pessoas, com a intenção de preservar uma boa saúde. Nesse contexto, surgem dúvidas sobre o consumo de cerveja e refrigerante: quais os malefícios que essas duas bebidas tão populares podem causar à saúde?

Consumidas por muitas pessoas, é essencial conhecer os efeitos que essas bebidas podem ter no organismo humano.

A cerveja, muito presente em diversos eventos, pode apresentar vários perigos quando consumida em excesso, como a desestabilização do sistema nervoso e o risco de dependência, devido ao álcool — seu principal componente.

Por sua vez, o consumo de refrigerantes pode potencializar doenças metabólicas, em razão da alta quantidade de açúcares presentes em sua composição.

VEJA MAIS

Quais os riscos do consumo de cerveja e refrigerante?

Consumir muito refrigerante pode representar um sério risco à saúde, não apenas pelos açúcares em sua composição, mas também pela grande quantidade de conservantes e adoçantes, que estão associados a problemas como obesidade e danos dentários.

O alto consumo de refrigerantes tem sido um dos principais causadores de diabetes tipo 2 e obesidade. Além disso, a grande quantidade de açúcar danifica os dentes, comprometendo a saúde bucal.

Já o consumo excessivo de cerveja pode causar doenças no fígado e no coração.

O uso frequente dessa bebida pode levar a doenças hepáticas e cardíacas, além de gerar dependência, o que compromete a saúde mental e a vida social.

Mesmo com teor alcoólico inferior ao das bebidas destiladas, o volume consumido costuma ser maior, intensificando seus efeitos no organismo.

Apesar disso, consumir cerveja ou refrigerante de forma ocasional pode não representar um risco significativo. No entanto, é importante lembrar que uma única dose de cerveja pode conter uma quantidade considerável de álcool, assim como um copo de refrigerante pode trazer uma alta carga de açúcar e aditivos — o que exige moderação no consumo.

Alternativas saudáveis

Algumas alternativas são fundamentais para uma vida mais saudável, como a substituição dessas bebidas por água e sucos naturais. Diferentemente dos refrigerantes e bebidas alcoólicas, essas opções oferecem benefícios reais à saúde e contribuem para a prevenção de doenças crônicas.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)