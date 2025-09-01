Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Saúde chevron right

Saúde

Cerveja ou refrigerante? Especialistas alertam os perigos das duas bebidas

Uma simples dose de cerveja ou um copo de refrigerante pode causar danos reais à saúde de quem os consome com frequência

Riulen Ropan
fonte

Consumidas por muitas pessoas, é essencial conhecer os efeitos que essas bebidas podem ter no organismo humano. (Foto:Freepik)

Manter uma alimentação saudável tem sido o objetivo de muitas pessoas, com a intenção de preservar uma boa saúde. Nesse contexto, surgem dúvidas sobre o consumo de cerveja e refrigerante: quais os malefícios que essas duas bebidas tão populares podem causar à saúde?

Consumidas por muitas pessoas, é essencial conhecer os efeitos que essas bebidas podem ter no organismo humano.

A cerveja, muito presente em diversos eventos, pode apresentar vários perigos quando consumida em excesso, como a desestabilização do sistema nervoso e o risco de dependência, devido ao álcool — seu principal componente.

Por sua vez, o consumo de refrigerantes pode potencializar doenças metabólicas, em razão da alta quantidade de açúcares presentes em sua composição.

VEJA MAIS

image 10 erros que você comete ao beber cerveja e não sabia
Armazenar deitado, gelar demais, usar o copo errado e até rejeitar o colarinho estão entre os erros mais comuns cometidos por quem consome cerveja.

image Beber cerveja na chuva aumenta a chance de ficar gripado?
'Tomou umas' e está preocupada(o) se vai gripar? Veja aqui que cuidados ter!

image Diga adeus à 'barriga de cerveja': 5 hábitos para desinchar o abdômen
A expressão refere-se ao acúmulo de gordura abdominal que pode ser um problema de saúde. Saiba como perder a famosa "barriga de cerveja"

Quais os riscos do consumo de cerveja e refrigerante?

Consumir muito refrigerante pode representar um sério risco à saúde, não apenas pelos açúcares em sua composição, mas também pela grande quantidade de conservantes e adoçantes, que estão associados a problemas como obesidade e danos dentários.

O alto consumo de refrigerantes tem sido um dos principais causadores de diabetes tipo 2 e obesidade. Além disso, a grande quantidade de açúcar danifica os dentes, comprometendo a saúde bucal.

Já o consumo excessivo de cerveja pode causar doenças no fígado e no coração.

O uso frequente dessa bebida pode levar a doenças hepáticas e cardíacas, além de gerar dependência, o que compromete a saúde mental e a vida social.

Mesmo com teor alcoólico inferior ao das bebidas destiladas, o volume consumido costuma ser maior, intensificando seus efeitos no organismo.

Apesar disso, consumir cerveja ou refrigerante de forma ocasional pode não representar um risco significativo. No entanto, é importante lembrar que uma única dose de cerveja pode conter uma quantidade considerável de álcool, assim como um copo de refrigerante pode trazer uma alta carga de açúcar e aditivos — o que exige moderação no consumo.

Alternativas saudáveis

Algumas alternativas são fundamentais para uma vida mais saudável, como a substituição dessas bebidas por água e sucos naturais. Diferentemente dos refrigerantes e bebidas alcoólicas, essas opções oferecem benefícios reais à saúde e contribuem para a prevenção de doenças crônicas.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cerveja

Refrigerante

riscos à saúde
Saúde
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda