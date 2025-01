Profissionais do Anita Gerosa protestam contra término do atendimento a pacientes do SUS; entenda

Profissionais do Hospital Anita Gerosa, em Ananindeua, na Grande Belém, realizaram uma manifestação na unidade nesta quinta-feira (23/1). O motivo do protesto é por conta do encerramento definitivo do atendimento da maternidade para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), que vai ocorrer a partir do próximo domingo (26/1).

Hamilton Borba, médico ginecologista obstetra, explica o cenário de não haver mais atendimento pelo SUS. Segundo ele, em média 250 partos são realizados todos os meses na unidade e a falta desse serviço impactaria significativamente na vida de muitas mulheres que residem em Ananindeua e em municípios próximos.

“É um prejuízo muito grande, não só para a população de Ananindeua, como para a população do entorno - Santa Izabel, Acará, Moju. Enfim, todos os interiores que a gente atende. Essas pacientes têm acesso a cirurgias, a um parto humanizado e de qualidade, a um atendimento do melhor padrão que existe num hospital do SUS, com agendamento, com cirurgia garantida, sem nenhum tipo de pagamento”, detalhou.

Borba fala também que o 'Anita Gerosa' atua como retaguarda de outros hospitais, como, por exemplo, para a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e o Hospital Regional Abelardo Santos. Para ele, a maior angústia é quando uma grávida tem procedimento agendado e não há o que fazer.

“O hospital não está recebendo as verbas que deveria receber. É de partir o coração. O Hospital Anita Gerosa é um hospital que permite a gente exercer a nossa cidadania, porque não fazemos apenas um trabalho, mas um serviço à comunidade. Eu trabalho no 'Anita Gerosa' desde 2017. A última contagem que fizemos no sistema de procedimento, de 2017 a 2025, foi mais de 1.800 procedimentos entre parto, cirurgia de mioma, cirurgia de cisto de ovário, todas elas realizadas pelo SUS”, lamentou.

Em nota, a Prefeitura de Ananindeua informa que a partir da próxima segunda, dia 27/01, toda demanda do hospital Anita Gerosa será absorvida pela estrutura do município, onde o primeiro Pronto Socorro Municipal contará com equipe de obstetrícia 24 horas por dia para a realização dos partos. Os demais procedimentos serão realizados nas 83 unidades de saúde por toda cidade.

A prefeitura de Ananindeua disse ainda que lamenta a decisão do atual diretor do Anita Gerosa, e afirma que já destinou mais de R$18 milhões ao hospital nos últimos dois anos, "pagos mensalmente em parcelas de cerca de R$600 mil, não restando assim qualquer passivo". A administração municipal diz ainda que permanece aberta ao diálogo "para elucidação de qualquer dúvida", sobre o assunto.