Orla de Ananindeua é inaugurada neste domingo em clima de festa; confira a programação

Uma vasta programação está marcada para este domingo (3), às 15h, durante a inauguração da 1ª Orla de Ananindeua. O evento contará com música ao vivo, dança de carimbó, atividades de recreação e torneios esportivos, além de shows do grupo Nosso Tom e do cantor Péricles. As apresentações iniciam a partir das 17h no palco principal montado na avenida Santa Fé com a avenida Amintas Pinheiro.

VEJA MAIS

Com vista para o furo do rio Maguari, a Orla de Ananindeua tem 800 metros de extensão e foi construída com acesso terrestre pelo bairro do Icuí Guajará. A obra foi erguida ao final das avenidas Santa fé e Amintas Pinheiro (antiga estrada do Icuí Guajará), ou seja, em um área da cidade que já está toda estruturada, pois vem recebendo melhorias nos últimos anos com ruas pavimentadas, sinalizadas, incluindo ciclofaixas e iluminação pública em LED.

No local, há uma área multiuso, academia ao ar livre, deck, espaço com chuveirão, quadras de tênis, areia e esporte de mesa (Antônio Silva/Prefeitura de Ananindeua)

Logo na chegada, a arquitetura contemporânea do pórtico impressiona com um monumento em aço corten, que à noite recebe uma iluminação especial. Os visitantes, ao adentrarem os portões, poderão desfrutar de uma paisagem composta por beleza naturais com rio e uma vasta área de floresta. No local, há um espaço gastronômico, um complexo com quatro contêineres, onde terá açaiteria, cervejaria, café e venda de comidas típicas, assim como uma área multiuso, academia ao ar livre, deck, espaço com chuveirão, quadras de tênis, areia e esporte de mesa.

Segundo informou a Prefeitura de Ananindeua, o espaço público de lazer funcionará diariamente das 5h às 22h e terá um posto fixo de vigilância armada 24 horas. Ainda de acordo com a gestão municipal, a orla possui rampas de acessibilidade e banheiros exclusivos, e, em breve, terá um elevador para Pessoas Com Deficiência (PCD).

Segundo informou a Prefeitura de Ananindeua, o espaço público de lazer funcionará diariamente das 5h às 22h e terá um posto fixo de vigilância armada 24 horas (Antônio Silva/Prefeitura de Ananindeua)

O projeto, idealizado pela Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan), visa oferecer uma experiência de contemplação à natureza e promover saúde e bem estar aos visitantes que gostam de práticas esportivas e atividades físicas. Após a entrega, o espaço será administrado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedec).

Programação de Inauguração

15h

Ato de inauguração e abertura dos portões

Local: Em frente ao Pórtico de Entrada da Orla - ao final das avenidas Santa fé e Amintas Pinheiro (Antiga Estrada do icuí-guajará).

Apresentação Cultural do Grupo Parafolclórico ParAnanin

Local: Dentro da orla, no espaço Multi, área coberta em frente ao deck de frente para o rio

- Estação de Artesanato

- Estação de Brinquedos

- Estação de venda de pipoca, churros, algodão-doce, sorvete e água mineral.

Observação: essas estações são temporárias, programadas exclusivamente para o dia de inauguração.

Atividades esportivas nas quadras (de tênis, de futevôlei, futmesa e vôlei)

16h

Apresentação Sandro Sandin - Voz e Violão

Local: Dentro da orla, no terraço do espaço gastronômico, de frente para o rio.

A partir das 17h

Show do Grupo de Pagode Nosso Tom

Show do Péricles

Local: No palco montado na Avenida Santa fé (referência: em frente à seccional do Icuí)