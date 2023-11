Dia de Doar: projeto visa distribuir mais de mil cestas básicas em Belém e Ananindeua

Nesta terça-feira (28) será realizada a 47ª edição 2023 do Dia de Doar, executada pelo grupo Legião da Boa Vontade (LBV), em Belém e Ananindeua, e vai até o dia 2 de dezembro. O projeto tem como principal objetivo mobilizar, incentivar e fortalecer o hábito da doação, além de buscar o engajamento social da comunidade, empresas e organizações. A expectativa para esta edição é de atender 1.150 famílias em situação de vulnerabilidade social, distribuindo cestas básicas e brinquedos.

O Dia de Doar faz parte de um movimento global chamado Giving Tuesday que significa ‘terça-feira da doação’. A iniciativa aconteceu, pela primeira vez, nos Estados Unidos, em 2012, e é realizada na terça-feira seguinte ao Dia de Ação de Graças (Thanksgiving), como uma resposta solidária a Black Friday e a Cyber Monday, datas usadas para convencer a população a fazer compras.

Já no Brasil, a primeira edição ocorreu em 2013, e é liderada pela Associação Brasileira de Captação de Recursos (ABCR). A data comemorativa faz parte da rede do Movimento por uma Cultura de Doação e conta com a parceria do Instituto MOL. Neste ano, em todo o país, a expectativa é de distribuir 50 mil cestas.

De acordo com o gestor social da Legião da Boa Vontade, Ilton Martins, projetos como o Dia de Doar são importantes porque destacam a generosidade e a solidariedade, incentivando a população a contribuir com causas significativas. “Essas iniciativas promovem a conscientização sobre a importância do apoio mútuo na construção de comunidades mais fortes e colaborativas”, diz.

“Além disso, estimulam a reflexão sobre a capacidade de fazer a diferença na vida dos outros, independentemente do tamanho da contribuição. Esses eventos contribuem para criar uma cultura de doação e empatia, promovendo valores que fortalecem o ato social”, complementa.

Serviço

Para participar do Dia de Doar, as doações podem ser feitas nos canais da LBV:

Belém

Travessa Padre Eutíquio, 1976 – Batista Campos

Travessa Francisco Monteiro, 782 – Canudos

Ananindeua

Avenida Cláudio Sanders, 172 – Centro | Centro Comunitário de Assistência Social da LBV

Site: lbv.org.br

Transferência bancária via PIX pelo e-mail: pix@lbv.org.br

E para qualquer dúvida, telefone: 0800 055 50 99.