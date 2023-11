Cantor Péricles fará show gratuito em Ananindeua

No próximo domingo, 3, Ananindeua ganhará um novo cartão-postal, a sua nova orla. E para celebrar a entrega do projeto, o público vai poder contar com um show de inauguração, gratuito do cantor e compositor Péricles. O artista é ex-integrante do grupo Exaltasamba e, além de cantor, é instrumentista e compositor.

O primeiro trecho da orla foi iniciado no bairro do Icuí, teve um valor aproximadamente de R$ 45.313.406,81, de recursos próprios. Foram realizadas intervenções nos primeiros 800 metros do projeto, com a construção de um mirante do estilo cascata, um deque de frente para o rio, ciclovia e pista de passeio.

Com um projeto inovador, que visar dar aos habitantes sentimento de cuidado, pertencimento e orgulho, além de movimentar o turismo, a economia local, gerar empregos e atrair novos investimentos para a cidade, a orla de Ananindeua interligará os bairros do Icuí e 40 Horas, e terá aproximadamente 7 km de extensão.