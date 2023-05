Uma semana após a morte de funcionário de Péricles, filha pede por justiça no Instagram

Há uma semana, Eduardo Wagner de Oliveira Santos, iluminador de palco do cantor Péricles, foi espancado até a morte. De acordo com a polícia, ele teria embriagado em um posto de gasolina de Mauá, na região metropolitana de São Paulo, e derrubou alguns engradados de bebida, o que teria motivado uma briga.

No Instagram, Péricles homenageou o amigo: “Siga em paz meu parceiro. Sentiremos a sua falta @edu_patiara. A sua genialidade, seu profissionalismo e o seu bom coração, ficaram guardados em minha memória pra sempre. Deus te receba de braços abertos”.

A causa da morte foi traumatismo craniano.

Na mesma rede social, a filha de Eduardo cobra por justiça uma semana após a sua morte. Brenda Alanis diz ainda não acreditar na partida do pai e pede por justiça.

"O que fizeram com você foi crueldade. A única coisa que quero é que o responsável pague por cada dor que você sentiu, cada aperto no coração", escreveu na publicação postada hoje, 22.

"Você vai estar sempre em meus pensamentos, é a estrela mais brilhante do céu. Eu só queria 10 minutos com você. Preciso de forças para entender o motivo da sua partida", escreveu Brenda em uma postagem com uma sequência de fotos ao lado do pai.