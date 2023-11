Orla de Ananindeua: novo cartão postal com vista para o rio Maguari será inaugurado no domingo (3)

A Orla de Ananindeua, o mais novo cartão postal da cidade, com aproximadamente 860 metros de extensão e vista para o Rio Maguari, será inaugurada no próximo domingo (3). Segundo a prefeitura, o evento está marcado para às 15h, com programação especial que inclui música, dança de carimbó, brincadeiras, atividades de recreação e torneios esportivos. O cantor Péricles será a atração principal do show de inauguração.

De frente para o furo do rio Maguari, a orla foi construída com acesso terrestre pelo bairro do Icuí Guajará, e fica ao final das ruas Santa Fé e estrada do Icuí, a recém inaugurada avenida Amintas Pinheiro. O espaço contará com pórtico, áreas para prática de diversos esportes e praça de alimentação.

Segundo a prefeitura, pela primeira vez na história de quase 80 anos de emancipação política, Ananindeua "se vira para frente do rio", ou seja, para uma parte da cidade que a maioria da sua população desconhecia: a região das ilhas. “O novo símbolo da cidade que promete ser um dos principais cartões postais para o turismo local”, afirmou a gestão do município em comunicado à imprensa.

A construção da orla foi anunciada pela prefeitura de Ananindeua em outubro do ano passado. Na ocasião, o prefeito Daniel Santos afirmou que: “Esse investimento vai mudar a história do município. A construção da orla atenderá não só a questão do lazer, diversão e contemplação da natureza, a obra trará também melhorias econômicas, pois o turismo gera renda e emprego. Garanto que será o cartão portal de Ananindeua. Quero ver o nosso município entre as cidades que mais valorizam a natureza e a riqueza local”