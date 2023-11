Educação: vereadores de Ananindeua aprovam a criação da Escola do Legislativo

Dentre as ações desenvolvidas pelo vereador Rui Begot é possível destacar projetos como a criação da Escola do Legislativo, que teve aprovação plenária por todos os vereadores e vereadoras da Câmara Municipal de Ananindeua e, visa oportunizar, de maneira continuada, a qualificação dos vereadores, servidores, sociedade civil organizada e cidadãos em geral.

A Escola do Legislativo de Ananindeua é uma inovação na atual gestão da Câmara. "Acreditamos que somente por meio da educação é que as mudanças para melhor acontecem, por isso criamos a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Ananindeua, para que seja um instrumento que proporcionará, por meio de cursos, palestras e seminários, ainda mais produção e eficiência nas atividades desenvolvidas por nosso Legislativo municipal, bem como será um canal de interação com os cidadãos, incentivando a participação popular de forma mais consciente", afirmou o vereador Rui Begot, presidente da Câmara Municipal de Ananindeua.

Criada em 2022, a Escola do Legislativo já proporcionou diversos cursos para os servidores e sociedade civil organizada, dentre estes os cursos de disseminadores em educação fiscal; protocolo e cerimonial em órgãos públicos; treinamento aos parlamentares jovens, dentre outros cursos.

Nessa perspectiva, a Escola é um espaço de construção de conhecimento dentro da casa legislativa e, que também abre portas para o compartilhamento de saberes com outras instituições, com a sociedade civil organizada e, com cidadãos em geral, fortalecendo o desempenho da missão institucional da Câmara Municipal de Ananindeua.