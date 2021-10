Programação oferece exames e atendimento gratuitos às mulheres até dia 29

A prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está realizando durante todo este mês de outubro diversas ações voltadas para a campanha “Outubro Rosa”, que visa promover a conscientização sobre o câncer de mama. A Unidade Básica de Saúde (UBS) Júlia Seffer recebeu a ação na última quinta-feira (14), quando foram agendadas mamografias e consultas com mastologista, além de palestras sobre autocuidado em relação ao câncer de mama.

A programação oficial conta com a realização de mamografias e atendimento de consultas especializadas com mastologista, além de atividades específicas dentro das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. Para garantir o atendimento com o especialista em mastologia, foram selecionadas nove Unidades de Saúde para realização das consultas. A mulher que desejar ter acesso aos serviços precisa procurar a UBS mais próxima da sua residência para uma avaliação e/ou agendamento de consulta médica ou de enfermagem e o exame.

Joelma Ribeiro, moradora do bairro de Águas Lindas, elogiou a iniciativa (RIcardo Amanajás)

A campanha Outubro Rosa ocorre todos os anos e tem como principal objetivo promover o maior acesso aos serviços de diagnóstico. O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece atendimento, exame de mamografia e tratamento, e os profissionais de saúde são os agentes multiplicadores de boas práticas com a temática, pois o Ministério da Saúde (MS) recomenda a realização da “Mamografia de Rastreamento” para mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos, e a “Mamografia de Diagnóstico” para mulheres com idade acima de 35 anos.

Saúde mais próxima da população

Joelma Ribeiro, moradora do bairro de Águas Lindas, elogiou a iniciativa. "É excelente essa iniciativa de estar na UBS do Júlia Seffer, fica mais próximo da gente e fácil, antes precisávamos ir em outros bairros e ficava muito mais difícil o deslocamento. Fui bem atendida, marquei minha ultrassonografia e estou tendo todo o acompanhamento. Que continue com esse atendimento que precisamos muito".

Para a Secretária Municipal de Saúde de Ananindeua, Dayane Lima, é muito importante que as Unidades de Saúde estejam abertas e com programações alusivas ao tema. "É muito importante para as mulheres virem até uma das UBS para se consultarem com o mastologista, serem avaliadas e encaminhadas para realizarem exames. Essa programação também orienta as usuárias com palestras sobre o autoexame, a prevenção e é essencial para a saúde delas. Reforçar que nosso Outubro Rosa não é somente palestras, há marcação de exames, consultas, todo o acompanhamento necessário".

Programação conta com palestras (Ricardo Amanajás)

Confira a programação

Consultas com mastologista

- Procure a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da sua residência para avaliação e agendamento de consulta médica e/ou de enfermagem em uma das nove Unidades.

1. Centro de Especialidades de Ananindeua

2. UBS Ananindeua

3. UBS Celso Leão

4. UBS Júlia Seffer

5. UBS PAAR

6. UBS Paulo Frota

7. UBS Jaderlândia

8. UBS Coqueiro

9. UBS Cidade Nova 6

Realização de mais de duas mil mamografias

Mamografia de rastreio: Indicada para mulheres de 50 a 69 anos.

Mamografia de diagnóstico: Indicada para mulheres com idade acima de 35 anos.

- Para avaliação e agendamento do exame de mamografia, procure a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da sua residência.