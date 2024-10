Lixo em Ananindeua: moradores da Cidade Nova se manifestam contra atraso na coleta

Na noite da última terça-feira, 1/10, moradores do conjunto Cidade Nova, em Ananindeua, resolveram fazer uma manifestação contra o atraso na coleta de lixo na área. Um grupo de residentes da Cidade Nova II decidiu levar os sacos de lixo até a Rua da Providência, uma das principais vias que cortam os conjuntos, acumulando as sacolas no meio da pista.

O momento foi registrado pelos próprios moradores em vídeo, que ganhou grande repercussão nas redes sociais. Na gravação, um grupo de pessoas aparece na travessa WE 19, em direção à Providência, carregando suas sacolas de lixo. Um dos moradores usa um balde grande para transportar várias sacolas de uma vez. Outro aparece usando um carrinho de mão.

"Deveríamos pegar nossos lixos e deixar em frente a prefeitura", disse uma internauta em um dos comentários da publicação. Outra internauta comenta que a situação acontece também em outros bairros do município:

"Aqui no PAAR está a mesma situação, Curuçambá nem se fale, o que está acontecendo com a coleta de lixo pelo amor de Deus? Estamos mergulhados em um mar de lixo, toda Ananindeua está fedendo", diz no comentário da publicação.

Moradora do conjunto Cidade Nova II, a universitária Vitória Menezes, de 19 anos, presenciou o gesto dos vizinhos, que levaram o lixo até a rua da Providência. Ela relata que a última vez que a coleta de lixo passou no bairro foi no dia 23 de setembro. "Nesta segunda-feira [30/9] o caminhão do lixo passou apenas nas vias principais", informa.

Com a ineficiência do serviço na cidade, muito lixo tem se acumulado nas residências e nos pontos de coleta, do lado de fora das casas. O problema já está trazendo prejuízos ao bem-estar dos moradores: "O mau cheiro já estava ficando insuportável, além de atrapalhar o tráfego na rua e 'chamar' baratas e ratos", descreve Vitória Menezes.

Vitória conta que, até a manhã desta quarta-feira, 2, o lixo ainda continuava amontoado na rua da Providência, entretanto, apenas na calçada. Ela não sabe quem teria retirado o lixo do meio da via - se outros moradores ou a prefeitura.

Já na Cidade Nova VI, que passava pelo mesmo problema, a dona de casa Zuleide Chaves, de 65 anos, informou que um caminhão de lixo passou ainte na noite de segunda, 1, por volta das 22h. "Já fazia quase uma semana que não passava. A gente já estava com medo de dar a chuva de novo com todo esse lixo acumulado".

Entretanto, a coleta não foi uniforme, uma vez que outro morador da Cidade Nova VI, que preferiu não se identificar, afirmou que, na rua dele, não passou nenhum caminhão de coleta entre ontem e hoje: "O lixo continua nas calçadas, a cachorrada rasga e espalha lixo pelas ruas. É uma avacalhação", declarou.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento à prefeitura de Ananindeua, que não explicou o motivo do atraso na coleta de lixo, mas informou, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan), "que está em contato com a empresa prestadora de serviço para que a coleta de lixo domiciliar regularize essa semana".