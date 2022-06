Ananindeua realiza nova etapa de vacinação nos supermercados

Para ampliar a cobertura vacinal em Ananindeua, será realizado a partir desta quarta-feira, 29 de junho, até o domingo, 3 de julho, o programa “Vacina Delivery”, que ofertará vacinas contra covid-19, influenza e sarampo em supermercados do município. Será das 08h às 16h, de quarta a sábado e, no domingo, das 8h às 12h.

Pontos de vacinação

- Mix Atacarejo 40 horas

Endereço: Próximo a rotatória da Avenida Governador Hélio Gueiros, no bairro do 40 horas

- Mix Atacarejo Maguari

Endereço: Avenida Cláudio Sanders, nº 366, no bairro do Maguari.

- Mix Atacarejo Mário Covas.

Endereço: Rodovia Mário Covas, nº 1228, no bairro do Coqueiro (ao lado do conjunto Abelardo Condurú)

Vacinas aplicadas

- Sarampo: destinadas às crianças de 6 meses a menores de 5 anos e trabalhadores da saúde.

- Influenza: destinada a crianças a partir dos 6 meses de vida e adultos

- Covid-19: será destinada conforme a programação semanal já divulgada.

1ª DOSE: destinada para crianças de 5 a 11 anos completos, imunocomprometidos ou não;

2ª DOSE: destinada às crianças de 6 a 11 anos sem comorbidades e demais pessoas a partir de 12 anos que estejam com intervalo de 28 dias completos após a primeira dose;

3ª DOSE: destinada às pessoas com 12 anos ou mais, com intervalo de 4 meses completos após a aplicação da segunda dose, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores;

4ª DOSE: destinada às pessoas com 40 anos ou mais, imunocomprometidos ou não; trabalhadores de saúde público e privado; trabalhadores da educação do ensino básico e superior; forças armadas e forças de segurança e salvamento, com intervalo de 04 meses completos após a aplicação da terceira dose, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores.

Documentos necessários para vacinação

Para garantir a vacinação basta apresentar RG, CPF ou Cartão SUS, cartão de vacinação e estar dentro do público que a vacina está sendo ofertada.

Serviço

Campanha de vacinação contra covid-19, sarampo e influenza

Data: de 29/06 até 03/07

Horário: das 08h às 16h (quarta a sábado) e de 8h às 12h (domingo)

Locais:

Mix Atacarejo 40 horas - próximo a rotatória da Avenida Hélio Gueiros, no bairro do 40 horas

Mix Atacarejo Maguari - Avenida Cláudio Sanders, nº 366, no bairro do Maguari.

Mix Atacarejo Mário Covas - rodovia Mário Covas (ao lado do Conjunto Abelardo Condurú), número 1228, bairro do Coqueiro

(Gabriel Pires, estagiário sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)