O que fazer hoje em Ananindeua: confira a agenda do fim de semana na cidade

O Ananindeua em Revista separou as melhores festas, shows, bares e restaurantes que vão bombar no final de semana no município de Ananindeua. Devido à pandemia, os locais seguem as regras de segurança sanitária e o uso de máscara de proteção contra a Covid-19 é obrigatório. Confira abaixo a agenda e divirta-se:

Sexta, 15 de abril

Layna Belini

Show iniciando às 22h.

Travessa WE 13, n 151, Cidade Nova 2, próx à Praça da Bíblia.

@ticomebareresto

Swingueira Anani

Marcinho Carrera, Pirô e DR Diogro.

Rua Jardim Brasil II, 67B, Levilândia.

@anani.beer

Sábado, 16 de abril

Sabadão Especial

Banda Vôo Livre. Música livre, parque aquático, bar e restaurante.

Bancrévea (Rod Mário Covas, km 5).

@bancrevea_belem

Lambateria

Participação do grupo Parananin. Pista R$ 20 e camarote R$ 30.

Black Pub (Travessa WE 68, 402).

@blackpuboficial

Adriana Oliver

Início às 22h.

Travessa WE 13, n 151, Cidade Nova 2.

@ticomebareresto

Forró Nejo

DJ Diogro, Wic e Davi.

Rua Jardim Brasil II, 67B, Levilândia.

@anani.beer

Noite Retrô Mix

Anos 80, 90 e 2000 com DJ Lá Riba e DJ Fabrício. Mid Back, house, flask back, dance e pop rock.

Pit Stop Restô e Bar, Av Zacarias de Assunção, próx à Independência.

@pitstop.oficial2.0

Domingo, 17 de abril

Samba do Ticome Especial de Páscoa

Bruno Dias.Entrada free para as mulheres fantasiadas de coelhinhas..

Travessa WE 13, n 151, Cidade Nova 2.

@ticomebareresto

Choco Páscoa Bancrévea

Caça aos ovos, kits de prêmios, oficina Sr Coelho, Show Infantil, Confecção de Orelhinhas, Banho de Piscina, escultura de balão, pintura facial. Das 10h às 14h.

Bancrévea (Rod Mário Covas, km 5).

@bancrevea_belem

Pagode Anani

Às 15h. Chopp em Dobro até 18h

Rua Jardim Brasil II, 67B, Levilândia.

@anani.beer