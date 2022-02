Confira a coluna de Jeferson Hoenisch desta sexta-feira, 25 de fevereiro

ANIVERSARIANTE DO DIA

A estudante de Estética e Cosmética, Evelyn Sampaio, faz aniversário nesta sexta-feira (25) e comemora a chegada dos 3.3 toda sorridente na coluna.

Aniversariante (Divulgação)



PARLAMENTAR MAIS JOVEM

O vereador Diego Alves completou 35 anos no dia 20. O parlamentar mais jovem do município recebeu demonstrações de carinho por parte de seus amigos e familiares.

Parlamentar (Divulgação)



SAMBA NO PÉ

Para encerrar a temporada do projeto “Samba na Praça”, o cantor Paulo Martins se apresenta neste sábado (26), às 19h, na praça de alimentação do Shopping Metrópole. A programação, aberta ao público, contará com a participação especial de Arthur Espíndola, idealizador do projeto que recebeu vários artistas.

Samba (Divulgação)

CALOURO DA UFPA

Luiz Samuel Reis, ou simplesmente “Muca”, está feliz da vida com sua aprovação no processo seletivo da Universidade Federal do Pará (UFPA). O ex-vereador e atual titular do Instituto de Previdência de Ananindeua (IPMA) foi aprovado no curso de Filosofia da universidade.

Calouro (Divulgação)



SR. & SRA. NORMANDO

Lorena e Renan Normando selaram a união com uma linda e emocionante cerimônia de casamento. As fotos exclusivas são de Carol Marques.

Sr e Sra Normando (Carol Marques)