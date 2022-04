Sonic chega aos cinemas; veja a programação completa da semana

Fãs de um dos mais populares games do mundo, Sonic, já podem assistir a sequência do filme live-action nos cinemas. O longa “Sonic - O Filme” está em exibição no CineSystem no Shopping Metrópole, em Ananindeua.

Após conseguir se estabelecer em Green Hills, Sonic está pronto para mais liberdade e quer provar que tem o necessário para ser um herói de verdade. Seu teste virá quando Tom e Maddie concordam em deixá-lo em casa enquanto saem de férias para ir ao casamento da irmã de Rachel, no Havaí.

Mas para a infelicidade do ouriço, a data acaba coincidindo com o retorno do Dr. Robotnik, dessa vez com um novo parceiro, Knuckles, depois que o doutor do mal vai embora para o planeta cogumelo. O terrível Robotnik está à procura de uma esmeralda com o poder de destruir civilizações.

Sonic se une a um novo companheiro, Tails, e juntos eles embarcam em uma jornada para encontrar a esmeralda antes que ela caia nas mãos erradas.

O filme de duas horas de duração é livre para toda a família. Os ingressos podem ser adquiridos nos guichês localizados no 3º piso do Shopping Metrópole ou na bilheteria digital (ingresso.com).

Confira a programação do cinema completa da semana

Válida até o dia 13/04

The Batman: todos os dias de 14h35 às 21h30

Sonic 2: todos os dias de 14h05 às 21h10

Morbius: todos os dias de 15h às 21h55

Os Caras Malvados: todos os dias às 17h10

EPA 2 - Cadê o Noé?: todos os dias às 15h15

Ambulância: todos os dias às 14h