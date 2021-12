Cinema passa a exigir comprovante de vacinação em Ananindeua

O Governo do Estado do Pará divulgou na última sexta-feira (3) um novo decreto que determina que estabelecimentos como cinemas, teatros, bares, restaurantes, entre outros, exijam comprovante de vacinação de seus frequentadores. O Cinesystem do Shopping Metrópole, em Ananindeua, será um dos que agora precisará conferir se todos estão em dia com o calendário vacinal contra a covid-19. A nova norma já começou a valer na segunda-feira (06) e é válida para todos os clientes maiores de 12 anos que forem ao cinema, incluindo aqueles que compraram ingressos antecipados.

Para que possam acessar as salas, os clientes precisam ter em mãos o cartão com a comprovação das duas doses (ou dose única, de acordo com as especificações do imunizante) ou o certificado, que pode ser emitido pelo Ministério da Saúde ou pelo aplicativo Conect SUS. É necessário também apresentar um documento de identificação com foto.

A exibidora afirma que está cumprindo todas as recomendações com agilidade, sem que as conferências adicionais tenham impacto negativo na experiência do cliente, como filas ou tempos mais longos de espera.

“Hoje os cinemas possuem alguns dos protocolos sanitários mais rígidos do mercado. Conseguimos englobar toda a jornada do cliente dentro das nossas instalações para garantir uma experiência tranquila e livre de riscos. Encaramos essa nova exigência como mais uma garantia para o frequentador de que os cinemas são seguros”, comenta Sherlon Adley, diretor Comercial e de Marketing da Cinesystem.

Filmes que acabaram de chegar

Amor, Sublime Amor: Adaptado de um musical da Broadway, Amor, Sublime Amor conta uma história de amor e rivalidade juvenil que se passa na Nova Iorque de 1957. As gangues Jets, estadunidenses brancos, e os Sharks, descendentes e/ou porto-riquenhos, são rivais que tentam controlar o bairro de Upper West Side. Maria (Rachel Zegler) acaba de chegar à cidade para seu casamento arranjado com Chino (Josh Andrés Rivera), algo ao qual ela não está muito animada. Quando em uma festa a jovem se apaixona por Tony (Ansel Elgort), ela precisará enfrentar um grande problema, pois ambos fazem parte de gangues rivais; Maria dos Sharks e Tony dos Jets. Nesta história inspirada por Romeu e Julieta, os dois pombinhos precisarão enfrentar a tudo e todos se quiserem celebrar este romance proibido.

Família Monstro 2: Para libertar Baba Yaga e Renfield das garras da caçadora de monstros Mila Starr, a Família Wishbone mais uma vez transforma-se em uma vampira, o monstro de Frankenstein, uma múmia e um lobisomem. Acompanhados por seus três morceguinhos de estimação, a família de monstros voa ao redor do mundo para salvar seus amigos, conhecendo novos companheiros monstruosos ao longo do caminho e, no final, entendendo que "ninguém é perfeito" – e está tudo bem.

A babá - O chamado das sombras: Uma família se muda para um apartamento próximo da floresta e contratam uma babá para cuidar de sua filha recém-nascida. Quando coisas misteriosas e assustadoras acontecem na casa durante a noite, Egor, o filho mais velho, suspeita da Babá e alerta seus pais, que não acreditam. Tudo piora quando sua irmãzinha desaparece e seus pais entram em transe, forçando Egor a encarar seus medos, tentar resgatar sua irmã e salvar sua família da entidade demoníaca chamada BABA YAGA. Classificação indicativa 12 anos, contém violência e medo.