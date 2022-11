Centro de Ananindeua e 16 conjuntos habitacionais ficarão sem água nesta terça (29); saiba os locais

Moradores o centro de Ananindeua, na Grande Belém, ficarão sem água nesta terça-feira (29) para que o sistema de abastecimento do local receba manutenção corretiva e serviços na rede sejam realizados para melhor a qualidade do fornecimento e água do bairro Centro e em outros 16 conjuntos habitacionais. De acordo com a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), o trabalho que iria ser feito nesta segunda-feira (28) precisou ser transferido para terça-feira (29).

VEJA MAIS

A Cosanpa informou que a previsão para a conclusão das obras é às 19h de terça-feira. Após isso, o abastecimento retornará gradativamente para os moradores das áreas abrangidas pelo serviço.

Confira os locais afetados: