Ananindeua terá escola cívico-militar na "Padre Pietro Gerosa"

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pietro Gerosa, no bairro do Aurá, deu o primeiro passo para a implantação da primeira escola cívico-militar em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. Com essa finalidade, o prefeito de Ananindeua, Daniel Santos; o governador do Estado, Helder Barbalho; a secretária de Estado de Educação, Leila Freire, e o comandante geral da Polícia Militar do Pará, coronel Dilson Júnior, assinaram um Termo de Cooperação Técnica reunindo a Secretaria Municipal de Educação (Semed) e a PMPA.

Na avaliação de Ocirema Cardoso, gestora da Escola Pietro Gerosa, o projeto vai contribuir muito com a qualidade dessa unidade escolar. "Com supervisão militar, algo novo para a gente, nos sentimos seguros. Vão trabalhar com a questão da segurança, em parceria com os professores na questão de reforço no ensino. As crianças vão ter mais auxílio. O ensino terá uma proporção maior, de 100%, para igualar com o ensino particular; tenho certeza que a comunidade só tem a ganhar”, afirmou.

Família e educação

O tenente-coronel Leno Carmo coordena o projeto em mais 8 municípios paraenses e destacou que a parceria com a escola fortalece o papel da família e do trabalho educacional na comunidade. "O projeto Sume trabalha como uma assessoria dentro da escola e é voltado na questão da cultura de valores junto aos alunos: a comportamental e disciplinar. Vamos trabalhar vários elementos de valores como respeito, disciplina e dedicação aos estudos”, pontuou.

A unidade escolar funciona em uma área de vulnerabilidade social, com alto índice de criminalidade, tendo sido esse um dos critérios para que ela fosse a primeira a se tornar uma escola cívico-militar. Oferecerá oportunidades para que os jovens possam não ser seduzidos pelo crime e que passem a se desenvolver de forma segura e saudável.

O prefeito Daniel Santos ressaltou a importância do projeto. “Eu sonhava em trazer isso para Ananindeua, sobretudo, em locais mais vulneráveis da nossa cidade, pois os pais sabem que devem redobrar os cuidados para que seus filhos sigam o caminho correto. Além de reduzir o índice de criminalidade, sabemos que o projeto resulta no aumento no desempenho escolar. Quem ganha são os filhos, as famílias. Nossa gestão está investindo na educação com reajuste salarial e outros meios de valorização do servidor. Eu quero que Ananindeua tenha o melhor IDEB do Estado do Pará”, reiterou o prefeito de Ananindeua.

Já o governador Helder Barbalho festejou a iniciativa. "Estamos aqui propondo uma união de esforços onde quem cuida da educação são os professores e professoras, e quem ajuda na construção de valores morais, com base no respeito à hierarquia, são os profissionais da Polícia Militar do Estado. Os jovens devem crescer como cidadãos responsáveis. Essa experiência é muito exitosa”, salientou.

Gerações

Dona Maria Onete Mendes é avó de João Gonçalves, aluno do quarto ano da EMEF Padre Pietro. Ela recebeu com alegria a novidade. "Espero um futuro bom para o meu neto. Vejo as propostas muito boas, ótimas e estamos acreditando nisso: em uma boa educação. A Padre Pietro é uma excelente escola e espero que essa parceria melhore ainda mais o ensino e seja bem recebida pelos alunos”, declarou. “Aprender com os militares vai ser bom, gosto deles. Espero aprender muitas coisas novas com eles. Já pensei em ser militar, como médico", disse João.

Assinado o Termo de Cooperação Técnica, agora a equipe técnico-pedagogica será integrada às características do projeto. A partir desta terça-feira (3), professores, técnicos e policiais militares participarão de uma qualificação que segue até a próxima sexta-feira (6). Eles conhecerão mais detalhes sobre o projeto e, de forma coletiva, irão construir métodos de trabalho.

Em breve, será iniciado o estágio operacional na escola por 15 dias, para, depois, começarão as atividades com os estudantes. Os alunos terão aulas presenciais num espaço reformado, de vez que a Prefeitura também entregou a EMEF Padre Pietro requalificada para uso de mais de 1.360 alunos do ensino fundamental (6º ao 9º ano) e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Foram trabalhadas salas de aulas, espaço de convivência, refeitório, pintura, reestruturação do telhado, modernização do sistema hidráulico e pluvial, jardinagem, instalação de centrais de ar e câmeras de segurança. A reforma predial visa garantir mais conforto para alunos, professores e à equipe técnico-pedagógica.