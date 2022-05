Ananindeua leva Castramóvel para bairro 40 Horas; veja programação

Os moradores do bairro 40 Horas, em Ananindeua, receberão uma ação do Castramóvel nesta segunda-feira (16), às 8h, que se estende por quatro dias, conforme divulgado pela Prefeitura do município.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) vai destinar as atividades apenas para os pets dos moradores do bairro: será um dia para cadastro e coleta de sangue dos gatos, um dia para cadastro e coleta de sangue de cachorros e dois dias para castração, sendo um só para gatos e outro só para cachorros.

Evitar o abandono e garantir a saúde não somente dos animais, mas também da população, estão entre os objetivos dos serviços do Castramóvel. Além disso, a Prefeitura ressalta a importância de levar o serviço de forma itinerante para quem não tem condições de pagar por um procedimento particular.

Documentos necessários para o cadastro

RG

CPF

Comprovante de residência

Critérios para a castração

Animais devem ser saudáveis

Devem ter idade entre sete meses a três anos

Estar em jejum hídrico de seis horas e sólido de oito no dia do procedimento cirúrgico

Não estar no cio

Deve estar higienizado antes do procedimento

Em caso de prenhez, a castração só poderá ser feitas após o total desmame dos filhotes

Devem estar de coleira e focinheira para os procedimentos

Confira a programação