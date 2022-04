Ananindeua foi destaque no encontro de gestores do Brasil com o FUNDESPA

Na última quinta-feira (28), Ananindeua foi destaque no Encontro Rede Juntos da Comunitas, que reúne gestores de todo o Brasil. A Escola de Governança Pública de Ananindeua (EGPA), da Secretaria Municipal de Administração (Semad), apresentou o Fundo Municipal de Desenvolvimento do Servidor (FUNDESPA) para o desenvolvimento e realização de ações voltadas à capacitação e aprimoramento do servidor.



O secretário de administração de Ananindeua, Thiago Matos, explicou o motivo para a criação de um fundo com provimentos exclusivos e voltados ao desenvolvimento do servidor e ressaltou que os conhecimentos técnicos são indispensáveis para a resolução de tarefas por parte dos servidores.

“A gestão de Ananindeua entende que um servidor com conhecimento técnico e motivado, demonstra dedicação e empenho maiores e mais relevantes, seja na execução de tarefas, na gestão e até mesmo no convívio com os demais no ambiente laboral, trabalhando de forma eficaz e, principalmente, com respeito ao cidadão”, afirmou.



A lei municipal 3.167/21 instituiu o FUNDESPA e os recursos são deliberados por um Conselho Gestor e poderão ser advindos de 5% das inscrições de concursos públicos, consignados, doações de instituições públicas e privadas, parcerias, convênios e rendimentos de suas aplicações. Todo o dinheiro captado será investido no aprimoramento da gestão pública, qualificação dos servidores e aquisição de materiais relacionados à política de capacitação.

Lucas Silva Ambrozio, analista de políticas públicas em gestão governamental de São Paulo parabenizou a equipe e destacou a inovação e inspiração que o município apresentou ao restante do país.



O prefeito Daniel Santos destacou que valorizar e desenvolver o conhecimento do servidor em prol da gestão é investir na qualidade do serviço prestado ao cidadão de Ananindeua. "A criação do FUNDESPA nos permite, não somente pensar e planejar capacitações e ações, mas também ter pernas ou mecanismo financeiro para executar o que fora pensado com carinho para o servidor”, finalizou.

(Com informações da Ascom Prefeitura de Ananindeua)