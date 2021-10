Ananindeua começa multivacinação; sábado (23) é o Dia D

Ananindeua realiza até o dia 19 de Novembro a campanha de multivacinação, os atendimentos são realizados nas 33 unidades básicas de saúde do município. Visando o reforço da cobertura vacinal, neste sábado (23) é o dia D da campanha e a prefeitura de Ananindeua pretende imunizar 75% do público alvo: crianças e adolescentes de zero a 14 anos.

Sonia Lima é responsável pelo setor de imunização de Ananindeua. Ela explica que o objetivo da campanha é aumentar a cobertura vacinal e prevenir doenças e as formas graves, com 18 tipos de vacinas que estarão disponíveis neste sábado (23) para a população.

"Informamos que estará disponível nas 33 UBS as 18 vacinas do calendário vacinal disponibilizado pelo ministério da saúde. A nossa meta é atualizar a situação vacinal, melhorando a cobertura e diminuindo a incidência das doenças graves nas crianças e adolescentes menores de 15 anos. É importante que a sociedade mantenha a caderneta atualizada para diminuir a incidência das doenças imunopreviniveis. O município tem esse cuidado de promover essa campanha e o Dia D. Então levem suas crianças na UBS mais próxima para prevernirmos essas doenças mais graves", esclarece.

Ana Maria Rodrigues, mãe do Thiago Mess, de 7 anos foi a Unidade Básica de Saúde Pedreirinha, na Guanabara para que seu filho vacinasse a segunda dose da vacina contra a febre amarela e conta que está sempre de olho no calendário vacinal. "Eu sempre fico me informando, mas ele toma todas as vacinas. Na caderneta estava marcado que precisava tomar a segunda dose da febre amarela hoje. Está tudo em dia. Agora ele só vai tomar aos 9 e 11 anos, a vacina de HPV e meningua ACWY", explicou a mãe.

Marcos Brito, 14 anos, está completando todas as vacinas que precisava tomar entre a infância e adolescência e conta que a mãe Maria Odileia sempre o acompanhou e explicou a importância da vacinação. "Se previnir, cuidar da saúde. Ela sempre me trouxe para vacinar e conversou comigo sobre a importância. já tomei inclusive a primeira dose da vacina da Covid. Então, todas as minhas vacinas estão em dia", pontuou o adolescente.

"Super importante se vacinar, quer dizer que ele está bem de saúde. É importante para evitar as doenças, estar imunizado. Após essas que ele completa da infância, ele só precisa tomar a segunda dose da Covid. Eu fico de olho nas vacinas desde que ele nasceu", disse Odileia mostrando a caderneta de vacinação completa.

O Dia D acontece neste sábado (23) das 8h às 16h.

Confira a lista das 33 UBS disponíveis:

1. UBS Ananindeua Centro

2. UBS Aurá

3. UBS Marighella

4. UBS Águas Brancas

5. UBS Jardim Amazônia

6. UBS Júlia Seffer

7. UBS Nova Água Lindas

8. UBS Pedreirinha

9. UBS Guanabara

10. UBS Bem Viver

11. UBS Distrito Industrial

12. UBS Celso Leão

13. UBS Guajará 1

14. UBS Saré

15. UBS ELO 1 E 2

16. UBS PAAR

17. UBS Ana Maria Moraes

18. UBS Curucambá Rural

19. UBSS Helena Barra

20. UBS Cidade Nova 6

21. UBS Paulo Frota

22. UBS Park Laguna

23. UBS Icuí

24. UBA Boa Vista

25. UBS Warislândia

26. UBS Carnaúba

27. UBS Novo Cristo

28. UBS Nova Zelândia

29. UBS Ivan Carlotino

30. UBS Nova União

31. UMS Jaderlândia

32. UMS Coqueiro

33. UBS Ariri