Ananindeua celebra Círio de Nossa Senhora das Graças no domingo (24/11); veja a programação

Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB), se prepara para vivenciar uma das suas mais importantes celebrações religiosas: o Círio de Nossa Senhora das Graças. A festividade, que iniciou dia 17 de novembro e vai até 1º de dezembro, reúne a comunidade em uma série de romarias e procissões que exaltam a padroeira da cidade, Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa. Fiéis e devotos de várias regiões participarão do evento, com destaque para o grande Círio, marcado para o próximo domingo (24/11).

Segundo Vicente Medeiros, diretor-geral da festividade, o tema de 2024, “Maria, Senhora da Medalha Milagrosa, ensina teu povo a rezar”, foi escolhido para homenagear a padroeira e incentivar a oração como forma de fortalecer a fé dos participantes. O tema deste ano também se alinha com a orientação do Papa Francisco, que declarou 2024 como o “Ano da Oração”, preparando os fiéis para o grande jubileu de 2025. “A celebração deste ano é uma oportunidade única de buscar uma conexão mais profunda com Nossa Senhora e, através dela, fortalecer nossa fé em Deus. Queremos que todos os participantes vivam esse momento de união espiritual”, destacou Medeiros.

A programação começou no domingo (17), com a Romaria Rodoviária, que percorreu importantes bairros da cidade como Sampaio e Guajará. Os fiéis se reuniram às 6h da manhã na igreja matriz, a Paróquia Santuário de Nossa Senhora das Graças, e, às 7h, iniciaram o percurso que terminou de volta ao Santuário, após uma longa jornada de fé e devoção.

O trajeto é uma demonstração pública da devoção à padroeira e atrai tanto moradores locais quanto fiéis de outras regiões do estado (Pascom N. Sra. das Graças)

A Festa da Padroeira de Ananindeua segue nesta sexta-feira (22/11), no Santuário, com missa presidida pelo pároco Padre Jefferson Santos. Na ocasião será apresentado o brasão do Santuário.

No sábado (23/11), haverá a Trasladação, procissão que leva a imagem de Nossa Senhora das Graças da Paróquia Santuário para a Paróquia Santa Maria Mãe de Deus. A programação terá início com uma missa especial às 18h, seguida pela saída da procissão às 19h. A Trasladação é conhecida por seu caráter solene, e muitos devotos participam levando velas e entoando cânticos em um emocionante ato de fé.

O ápice da celebração será no domingo (24/11), com a 81° edição do Círio, esperado por milhares de devotos. A programação começa às 7h, com a missa que será presidida pelo pároco padre Francisco Alves de Lima, na Paróquia Santa Maria Mãe de Deus, na avenida Cláudio Saunders, no bairro do Maguari. Após a missa, a procissão sairá da paróquia em direção ao Santuário de Nossa Senhora das Graças.

Com percurso de cerca de 2 km, a procissão seguirá pela BR 316 (contrafluxo) e seguirá até o Santuário, onde haverá missa na chegada presidida por Dom Antônio de Assis Ribeiro, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém.

Percurso do Círio de Nossa Senhora das Graças (Reprodução)

O trajeto é uma demonstração pública da devoção à padroeira e atrai tanto moradores locais quanto fiéis de outras regiões do estado. Vicente Medeiros destaca a importância do Círio como uma manifestação de fé que une a comunidade em torno de uma experiência espiritual. “É o momento mais esperado da festividade. Convidamos todos a acompanhar e viver essa experiência de fé e encontro com Nossa Senhora das Graças”, afirmou.

Após o grande Círio, a programação continua com a Romaria da Juventude, que acontecerá no dia 30 de novembro, sábado. Jovens da cidade e de regiões vizinhas se concentrarão às 15h na Paróquia São Lucas Evangelista, no bairro Guajará, para uma missa. Em seguida, por volta das 16h, eles iniciarão o percurso em direção à Paróquia Santuário. A Romaria da Juventude é um momento especial que busca fortalecer a conexão dos jovens com a fé e promover o engajamento das novas gerações na tradição religiosa da cidade.

Encerrando as festividades, no dia 1º de dezembro, acontece o Círio das Crianças, com saída às 7h30 da comunidade São Judas Tadeu, no Conjunto Geraldo Palmeiras, localizado na área do Distrito Industrial. A procissão, especialmente organizada para as crianças, permite que os pequenos vivenciem a tradição e aprendam sobre a importância da devoção a Nossa Senhora. No mesmo dia, à noite, será realizada a celebração de encerramento da festividade, marcando o fim de mais um ano de homenagens à padroeira de Ananindeua.

Fortalecimento da fé

Para Vicente Medeiros, o Círio de Nossa Senhora das Graças representa não apenas uma celebração religiosa, mas um importante momento de encontro e fortalecimento da fé para a população local e visitantes. Ele faz questão de convidar todos os devotos da região e das cidades vizinhas para participar e vivenciar o evento. “O Círio é uma festa que toca o coração de todos. Reúne nossa cidade em torno de uma devoção única e proporciona um momento de espiritualidade que é fundamental para nossa fé. Convidamos todos, de Ananindeua, de Belém e de outras localidades, a estarem conosco nesta festa. É uma oportunidade de buscar paz, agradecer as bênçãos e se fortalecer espiritualmente”, declarou.

Programação do Círio de Nossa Senhora das Graças 2024

24 de novembro (domingo): Círio, com missa às 7h e procissão às 8h, saindo da Paróquia Santuário.

30 de novembro (sábado): Romaria da Juventude, com saída às 16h da Paróquia São Lucas Evangelista, no Guajará.

1º de dezembro (domingo): Círio das Crianças, com saída às 7h30 da comunidade São Judas Tadeu, no Conjunto Geraldo Palmeiras, e celebração de encerramento à noite.