Círio de Nazaré e Combu são apresentados na Cop 29 no Azerbaijão

Durante a 29ª Conferência das Partes (Cop 29), em Baku, no Azerbaijão, a cultura de Belém foi apresentada como um convite aos participantes, para conhecerem a cidade sede da próxima edição do encontro climático. Com uso da tecnologia de realidade aumentada, são exibidos dois vídeos de apresentação: um que se passa na ilha do Combu e outro que apresenta a romaria do Círio de Nazaré. O criador do simulador, Danilo Moura, explica que foram anos para documentar os materiais sobre a cultura da capital paraense.

“É uma emoção muito grande poder mostrar, não só o meu querido estado do Pará, a nossa cidade de Belém, como já preparar as pessoas que vão para a Cop ano que vem. E, já que vai ser a Cop da floresta, porque não visitar o Combú, que é ali do lado”, afirma.

Ele descreve a surpresa das pessoas ao descobrirem que a ilha, por exemplo, fica a 20 minutos da cidade. A curiosidade dos visitantes estrangeiros pela cultura da região também é algo que chama a atenção do expositor. “Quando a gente mostra que a gente está levando as pessoas já para Belém do Pará, para a Cop 30, todo mundo quer assistir”, explica.