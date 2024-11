COP 29: Sebrae Pará representa pequenos negócios no Azerbaijão

O mundo está de olho em Baku, no Azerbaijão, onde está sendo realizada a Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (ONU), a COP 29 — a 29ª edição do maior e mais importante evento sobre clima e meio ambiente do mundo.

Para além das negociações, uma conferência climática é também o espaço onde se discute a construção de uma nova economia, na qual os empreendedores paraenses são exemplos para o mundo, pois inovam e usam a riqueza da Amazônia para criar negócios sustentáveis, que geram renda para comunidades e, ao mesmo tempo, preservam esse bioma essencial para a manutenção do clima do planeta.

É nesse contexto internacional que o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Pará (Sebrae/PA) apresentará a experiência de inserir os pequenos negócios nesta nova realidade e prepará-los para a próxima conferência do clima que ocorrerá em Belém do Pará em 2025.

“A preparação para recebermos a COP 30 é uma oportunidade ímpar para o empreendedorismo e os pequenos negócios da Amazônia e do Pará”, afirma o diretor-superintendente do Sebrae/PA, Rubens Magno. "Estivemos presentes na COP 28, em Dubai, e agora estamos no Azerbaijão para acumular conhecimentos e mostrar para o mundo um pouco do que eles vão conhecer quando forem para a COP 30 em Belém, na Amazônia", explica.

A Amazônia está especialmente em evidência quando o assunto é clima porque acumula um dos maiores estoques de carbono do mundo e por ter papel crucial na regulação do clima global.

Painel Sustenta e Inova

O projeto Sustenta e Inova, executado pelo Sebrae/PA, foi um dos selecionados pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) para compor a programação do Pavilhão Brasil, espaço oficial do governo brasileiro na conferência de Baku, no Azerbaijão. A iniciativa, que desenvolve e implementa práticas agrícolas sustentáveis e inovadoras para promover o desenvolvimento das cadeias de valor na Amazônia brasileira, será apresentada na quarta-feira (13/11), em painel que contará também com a participação do prefeito eleito de Belém, Igor Normando.

“Será uma oportunidade para mostrar como iniciativas locais podem ter um impacto global, reforçando a importância do apoio aos pequenos negócios e da inovação como motores para um futuro mais sustentável”, antecipa Rubens Magno.

Trabalhar as temáticas ambientais visando a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente são práticas que estão sendo aplicadas desde 2021 por meio do programa Sustenta e Inova, experiência importante que fomenta práticas sustentáveis para empreendedores rurais no Pará e visa diminuir o ciclo de degradação de três regiões do estado com a redução do desmatamento.

Mesmo antes de Belém ser escolhida para sediar a próxima COP 30, o Sebrae começou a trabalhar o programa com investimento de R$28 milhões da União Europeia na região. O objetivo geral é desenvolver e implementar práticas agrícolas sustentáveis e inovadoras em três regiões do estado do Pará - Transamazônica, Marajó e Belém-Brasília, além de promover o desenvolvimento das cadeias de valor na Amazônia brasileira, com foco na conservação da biodiversidade; redução do desmatamento e restauração da paisagem;mitigação e adaptação às mudanças climáticas e redução do desmatamento.

No mesmo dia, Rubens Magno participará de painel no estande da Confederação Nacional da Indústria, que terá como foco a COP 30 e as oportunidades para micro e pequenas empresas na economia verde. Na ocasião, ele deve destacar a preparação do Pará para a Conferência, citando estratégias para impulsionar cadeias produtivas resilientes e alinhadas à adaptação climática, além de iniciativas de inclusão social e econômica que visam fortalecer a governança e a liderança do estado na agenda global de sustentabilidade.

O Sebrae/PA é parceiro estratégico do governo estadual para preparar Belém para sediar a COP da Amazônia: a COP da Floresta. “A ideia é facilitar para que os participantes possam ter acesso às belezas e riquezas da floresta pelas mãos de quem vive dela e nela. O objetivo é aproveitar o maior fluxo de turistas que a região vai receber para deixar um legado de qualificação dos pequenos negócios para que eles sejam mais fortes e competitivos”, completa.

O Sebrae no Pará está trabalhando os pequenos negócios para a COP 30 em quatro grandes eixos de atuação: mobilidade urbana, alimentos e bebidas, economia criativa e hospitalidade. Esses são eixos muito capilarizados e o pequeno negócio tem uma importância muito grande dentro deles.

O diretor lembra que as discussões sobre clima irão acontecer e elas são importantíssimas e cruciais para o mundo. Mas outro ponto muito importante é apresentar para o mundo que a Amazônia tem pessoas conscientes, que tem produtores, e que eles têm consciência da importância de produzir de maneira sustentável. “E o Sebrae tem ajudado nesse entendimento, principalmente no apoio aos pequenos negócios, para que eles sejam fortes, perenes e, principalmente, sustentáveis”, frisou Rubens Magno.

Promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU), a Conferência das Partes (COP) é o maior e mais importante evento sobre clima e meio ambiente do mundo. A expectativa do Sebrae/PA é que toda a mobilização gerada para a COP 30, em Belém, deixe um legado importante para a capital paraense, consolidando-a como um novo polo turístico receptivo no Brasil.

O Sebrae é uma entidade privada, sem fins lucrativos. Em nível nacional, a instituição existe desde 1972. No Pará, foi criada dois anos depois, em 10 de maio de 1974. Atualmente, o Sebrae/PA está presente em todos os municípios paraenses, por meio de 13 agências regionais, sediadas em municípios polo, e por meio de pontos de atendimento e das salas do empreendedor, em parceria com entidades de classe e prefeituras municipais, respectivamente.