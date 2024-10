Sebrae é a marca mais socialmente responsável do país

O Sebrae é a marca mais Socialmente Responsável entre empresas e instituições brasileiras em 2024, segundo ranking elaborado pela Design Bridge and Partners e publicado pelo jornal Valor Econômico. O reconhecimento foi feito a partir de dados do BAV – Brand Asset Valuator – que tem como base uma lista de 1.500 marcas no Brasil, avaliadas por um universo de 18 mil pessoas. O Sebrae também conquistou a segunda colocação no Ranking das Marcas Brasileiras Mais Fortes para a Geração X (pessoas que nasceram entre 1965 e 1980) e figura ainda, pelo terceiro ano seguido, entre as 10 marcas mais fortes do país no ranking geral.

De acordo com o levantamento, em 2024 o Sebrae teve um índice melhor do que 95,72% das marcas avaliadas. O BAV, propriedade da WPP, é o maior e mais longevo banco de dados de marcas do mundo, com mais de 30 anos e mais de 60.000 marcas analisadas. No Brasil, o ranking leva em conta as marcas presentes nas principais capitais brasileiras, respeitando a estratificação de renda do IBGE.

O presidente do Sebrae, Décio Lima, lembra que a conquista alcançada pela instituição é a expressão clara daquilo que o povo brasileiro já percebeu na prática, nas suas vidas, quando foi atendido pelo Sebrae.

“Nós somos uma porta de sonhos”, frisa. “Temos ajudado a concretizar, todos os dias, os sonhos de milhões de brasileiros e brasileiras que têm um espírito empreendedor e que estão ajudando a construir essa pluralidade econômica dos pequenos negócios, que hoje representam mais de 90% das empresas brasileiras” - Décio Lima, presidente do Sebrae.

Os pequenos negócios são absolutamente imprescindíveis na geração de emprego, na distribuição de renda e na redução de desigualdades, justifica Décio Lima. “Mas trabalhar por conta própria é desafiador. E o Sebrae está aqui para apoiar quem precisa empreender neste país, com os nossos cursos, nossas consultorias e, principalmente, com a nossa disposição em construir um Brasil mais justo”, acrescenta Décio Lima.

Segundo o Valor Econômico, o Sebrae ampliou, este ano, sua avaliação em Conhecimento, Estima e Relevância entre as marcas selecionadas. A instituição foi a única marca do segmento de Educação presente no ranking, um resultado que mostra a sua força frente a outros atores que mantêm uma presença diária na vida dos brasileiros, como as marcas do segmento de Serviços Financeiros, Varejo e Saúde e Beleza.

Os organizadores do ranking de 2024 destacam que foi possível observar que as marcas que têm buscado simplificar suas narrativas para os impactos sociais e problemas do cotidiano conseguiram ganhar espaço na mente do consumidor. Nesse contexto, o Sebrae, que empodera pela educação e promove transparência nas relações, conquistou um papel de liderança. O consumidor brasileiro compreendeu que o empreendedorismo é um instrumento de inclusão social e associou a imagem da instituição a uma entrega ativa de responsabilidade social.

A diretora de Administração e Finanças do Sebrae, Margarete Coelho, ressalta que o duplo reconhecimento da instituição – como Marca mais Socialmente Responsável e segunda Marca Brasileira Mais Forte para a Geração X – se soma à recente conquista de Lugar Incrível para Trabalhar, concedida pela Fundação Instituto de Administração (FIA/USP). Ela lembra que esse título foi alcançado pelo fato de o Sebrae ter um ambiente organizacional que valoriza o bem-estar dos colaboradores, promove a inclusão, o desenvolvimento profissional, a satisfação no trabalho e proporciona uma cultura de respeito, confiança e oportunidades de crescimento.