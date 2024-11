Círio de Miami reúne dezenas de fiéis de Nossa Senhora de Nazaré pelo segundo ano consecutivo

Devotos saíram em procissão, na noite do último domingo (17), às 19h (horário de Brasília), pelas ruas de Miami, na Flórida (EUA), durante a realização do Círio de Nazaré dos Estados Unidos, na Igreja Santa Ca​tarina de Siena (Saint Catherine of Siena Catholic Church). Organizada pela comunidade católica de Kendall, cidade na área metropolitana de Miami, este é o segundo ano da procissão que contou com corda e, pela primeira vez, uma berlinda, que foi acompanhada à luz de velas pelos devotos.

Círio de Nazaré em Miami Foto: Demetrius Borges Foto: Demetrius Borges Foto: Demetrius Borges Foto: Demetrius Borges

O tema deste ano é “Perseverar na Oração com Maria, Mãe de Jesus", escolhido sob orientação da Arquidiocese de Belém. Na programação do domingo, foi realizado um traslado moto-rodoviário com saída do Santuário Nacional de Nuestra Señora de la Caridad, após a missa das 11h, com destino à Igreja de Santa Catarina de Siena, onde às 16h30 iniciou o Rosário.

A Santa Missa foi iniciada foi iniciada às 18h, celebrada pelo bispo da Arquidiocese de Miami, Dom Enrique Delgado e cocelebrada pelo Padre Assis, reitor da Basílica Santuário e presidente da festa de Nazaré. De acordo com Carlos Waldney, paraense organizador da procissão, a igreja reuniu cerca de mil devotos, ultrapassando significativamente o número de devotos presentes na edição passada, com muitos paraenses.

"Estamos longe da nossa terra, da nossa cultura também, mas a nossa religiosidade e fé nazarena continua mais forte a cada dia. É um trabalho bem pequeninho no quantitativo de pessoas e dimensão material comparado com o que acontece aí no Brasil. Mas quando a gente fala de fé, devoção e emoção, é a mesma coisa. O mesmo sentimento e energia. O Círio para nós é um só", reflete Carlos.

Para o paraense, o Círio em Miami é uma forma de fortalecer a devoção à Nossa Senhora de Nazaré, além de trazer conforto e acolhimento para imigrantes brasileiros e, até mesmo, para a comunidade católica que vive na região.

Com um percurso de 300 a 400 metros, a expectativa da organização é que a procissão e festividade sejam expandidas cada vez mais na cidade estadunidense.

"Algumas pessoas não estão acostumadas aqui nos Estados Unidos com procissões, tanto que a missa deu muito mais pessoas do que na própria procissão. É um trabalho que tem que ser feito de pedrinha em pedrinha, porque a gente vai construindo uma muralha. É um passo de cada vez", diz.

Guilherme Azevedo, integrante da Guarda de Nazaré, falou sobre a emoção do Círio de Miami. “É algo assim muito forte, muito bonito e que realmente tem que ser bem divulgado, porque com certeza isso vai ser algo vai tomar uma dimensão muito grande. Pela quantidade de pessoas que tiveram ano passado, praticamente dobrou o número de pessoas esse ano. Essa devoção mariana ela vai crescer bastante aqui”, relata.

Ele também comentou sobre a atuação dos guardas que foram formados no país para atuarem na festividade. “Os guardas que se formaram aqui ficaram a frente da ação, nós ficamos monitorando para ver se eles estavam fazendo tudo de acordo com que a gente costuma fazer, dentro das normas e do comportamento adequado. Eles estão bem preparados já para assumir essa missão aqui em Miami. Foi bonito vê-los trabalhando todos uniformizados, compondo e aumentando mais ainda a nossa equipe”, destaca.

*(Estagiários sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)