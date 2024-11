Círio Fluvial de Nossa Senhora de Nazaré reúne fiéis em Magalhães Barata, no Pará

O tradicional Círio Fluvial de Nossa Senhora de Nazaré, em Magalhães Barata, no nordeste paraense, reuniu dezenas de fiéis em embarcações na manhã desta sexta-feira (08). O barco com a imagem da padroeira saiu em procissão da comunidade Prainha, navegando pelo mar e pelo rio Cuinarana até chegar ao Trapiche Municipal.

Durante a romaria, diversos moradores prestaram homenagens à santa - muitos deles em barcos enfeitados com flores e balões. Sob o tema “Com Maria, queremos adorar e servir”, a festividade da localidade começou na última quinta-feira.

Já no sábado (09), será realizada a Romaria Rodoviária durante o dia e a Transladação à noite. E, no domingo (10), fieis saíram às ruas no 111° Círio da cidade, com a imagem percorrendo cerca de 3 quilômetros. A peregrinação sairá da Igreja de Cristo Redentor até a Matriz de Nossa Senhora de Nazaré.