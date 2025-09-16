Zelador Gilberto Santos mostra precariedade na rua Senador Manoel Barata

Na rua Senador Manoel Barata, entre a travessa Piedade e a travessa Benjamin Constant, no bairro do Reduto, em Belém, andar pelas calçadas tornou-se um desafio segundo o zelador Gilberto Santos. Em registro feito dia 10 de setembro, o denunciante destaca que buracos, lixo acumulado, alagamentos e fios soltos nos postes dificultam a mobilidade.

Zelador Gilberto Santos (Foto: Max Sousa | Especial para Jornal O Liberal)

Conforme o denunciante, o cenário já compromete até o direito de ir e vir: “Aqui a calçada está estourada, o asfalto todo esburacado. As pessoas de cadeira de rodas que moram aqui não conseguem passar e acabam indo para o meio da pista.", alerta.

O morador também destaca o risco para quem precisa usar bicicleta. "Eu sou ciclista e já tive prejuízos com a minha bike por causa da buraqueira. É muito difícil se deslocar com segurança aqui.".

Para Gilberto, o local precisa de melhorias o mais rápido possível. "A gente precisa de providências rápidas. Do jeito que está, fica perigoso para todo mundo, principalmente para quem depende da rua todos os dias.", acrescenta..

A reportagem solicitou nota a Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), mas não obteve resposta até o fechamento desta edição.