Vidraceiro Gilmar da Silva reclama do mato alto no canteiro central da Marques de Herval, em Belém

Quem passa pelo canteiro central da avenida Marquês de Herval, no bairro da Pedreira, em Belém, tem notado que há um tempo o local está sem manutenção. O Gilmar Mendes trabalha como vidraceiro, e utiliza a ciclovia do canteiro três vezes na semana. Ele reclama da falta de manutenção no local, que está visivelmente abandonado.

Mato alto e até lixo são comuns de se ver ao longo do canteiro. "Isso aqui é uma calamidade. Se a gente for ver, é praticamente um cartão postal de Belém, mas se você ver de ponta a ponta está tudo assim, serviço por fazer, cadê prefeitura nesse momento ?", indagou o vidraceiro.

(Foto: Marx Vasconcelos / Especial para O Liberal)

"Se você andar do início até o fim desse canteiro, vai ver tudo assim! Isso é uma vergonha", afirmou. A falta de manutenção, que acaba deixando o mato alto, pode deixar o local propício para assaltos, devido ao tamanho e quantidade de mato. O denunciante relata ainda sobre outros perigos que a situação pode causar. “Perigoso de ter tudo quanto é tipo de porcaria aqui, bichos como escorpião, ratos, um perigo".

O vidraceiro conta que a situação já dura alguns meses. " Isso é uma praça praticamente, aqui é a ciclovia, é até uma vergonha a gente passar e ver tudo isso assim, já esta há mais de 4 meses assim".

Segundo Gilmar, a cidade inteira está abandonada e precisando de mais atenção dos órgãos responsáveis. "A gente se pergunta: cadê a administração da prefeitura? Cadê a equipe para fazer o trabalho aqui? Porque não é somente aqui na Marquês. Belém está toda assim, entregue ao descaso. Só lixo de ponta a ponta. Nós que moramos na periferia sofremos com esse descaso", finalizou o trabalhador.

(Foto: Marx Vasconcelos / Especial para O Liberal)

A Redação Integrada de O Liberal, procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para obter um posicionamento sobre a falta de manutenção no canteiro central da avenida Marquês de Herval, mas até o fechamento desta edição não houve retorno. O espaço segue aberto.

