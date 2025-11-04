Capa Jornal Amazônia
Veja o que abre e o que fecha em Belém no período da COP 30

O funcionamento de serviços públicos e privados terá alterações nos dias 6 e 7 de novembro, devido ao feriado municipal por conta da Cúpula dos Líderes sobre o Clima

Laura Serejo*
fonte

Belém (Foto: Augusto Miranda / Agência Pará)

Durante a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém, o funcionamento de serviços públicos e privados terá alterações, especialmente nos dias 6 e 7 de novembro, devido ao feriado municipal por conta da Cúpula dos Líderes sobre o Clima, encontro internacional preparatório que antecede a COP 30 e reúne chefes de Estado para tratar de ações globais voltadas ao clima, colocando a Amazônia no centro das atenções mundiais.

Nos demais dias úteis da COP, que inicia em 10 de novembro e segue até 21 de novembro, alguns órgãos e empresas também vão adotar horários especiais. Confira o que abre e o que fecha:

Supermercados

Segundo a Associação Paraense de Supermercados (Aspas), os supermercados funcionarão normalmente durante a COP 30. A categoria está entre as atividades essenciais listadas no decreto que regulamenta o feriado dos dias 6 e 7 de novembro e não terá interrupção no atendimento.

Bancos

De acordo com a Febraban, os bancos não abrem presencialmente ao público nas datas consideradas feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou nacionais. Em algumas localidades, as salas de autoatendimento estarão disponíveis, a critério de cada instituição. As compensações bancárias, incluindo TED, também não são efetivadas nos feriados, apenas o PIX permanece disponível. Já nos dias considerados ponto facultativo, o atendimento ao público segue normalmente.

Comércio

O Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Belém (Sindilojas Belém) esclareceu que, embora o Decreto Municipal nº 113.930/2025 tenha declarado feriado nos dias 6 e 7 de novembro de 2025,  exceto para shopping centers e outras atividades previstas em lei, o funcionamento do comércio varejista e lojista deve seguir as regras da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).

A legislação federal determina que o trabalho em feriados só é permitido quando autorizado pela CCT da categoria, o que se aplica às lojas de rua e de shoppings.

Dessa forma, o comércio poderá funcionar nas condições especiais previstas na CCT, com pagamento dobrado ao funcionário que trabalhar no feriado, além das demais regras estabelecidas. Os horários autorizados são:

  • Lojas de rua: 8h às 18h
  • Lojas em shoppings: 11h às 21h

Detran

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA) terá horário especial de atendimento ao público durante a COP 30. Entre os dias 3 e 21 de novembro, o expediente será das 10h às 14h.

A medida vale para a sede do Detran, a Ciretran Ananindeua e os postos de atendimento localizados em Belém, Ananindeua e Marituba. Os serviços on-line seguirão funcionando normalmente no site do órgão.

Procuradoria-Geral do Estado (PGE)

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) manterá o atendimento ao público em formato híbrido (presencial e on-line) a partir de quarta-feira (5) até sexta-feira, 21 de novembro.

Os setores administrativos funcionarão prioritariamente em regime remoto, enquanto as áreas de atendimento direto ao cidadão manterão expediente presencial, com equipes em escala de rodízio.

A Câmara de Resolução de Demandas de Saúde (CRDS) funcionará presencialmente, exceto nos dias 6 e 7 de novembro, devido ao feriado. A PCAM seguirá com atendimento presencial e também remoto, por telefone e e-mail.

O Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC/PGE) estará disponível presencialmente e também por telefone e e-mail.

Estações Cidadania

As Estações Cidadania da Região Metropolitana de Belém terão horário especial durante a COP 30. De 5 a 21 de novembro, as unidades instaladas nos shoppings Pátio Belém, Bosque Grão-Pará e Metrópole Ananindeua funcionam das 10h às 14h.

O ajuste foi definido para garantir a mobilidade dos usuários e servidores durante o evento, considerando o aumento do fluxo de pessoas e as alterações no trânsito.

Entre os principais serviços oferecidos estão emissão de RG, CNH, atendimento processual, seguro-desemprego, carteira de trabalho digital, serviços bancários, orientação ao consumidor, entre outros.

A unidade da Estação Cidadania São Brás estará fechada durante o período e reabrirá no dia 24 de novembro.

Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Goeldi

O Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Goeldi ficará fechado ao público entre os dias 5 e 7 de novembro para ajustes finais antes da programação oficial da COP 30.

A reabertura ocorrerá no sábado (8/11), com entrada gratuita todos os dias até 21 de novembro, das 9h às 17h (com acesso até 16h).

Além das áreas de visitação e contato com a fauna e flora amazônicas, haverá programação especial com seminários, conferências e mostras científicas e artísticas. A Casa da Ciência, iniciativa do MCTI, funcionará na Biblioteca Clara Galvão e no Auditório Alexandre Rodrigues Ferreira.

Mangal das Garças

O Parque Zoobotânico Mangal das Garças, na Cidade Velha, funcionará todos os dias do mês de novembro, das 8h às 18h.

Habitualmente fechado às segundas-feiras para manutenção, o espaço abrirá de forma excepcional durante a COP 30.

Biblioteca Pública Arthur Vianna (FCP)

A Biblioteca Pública Arthur Vianna, na Fundação Cultural do Pará, funcionará em horário especial entre 4 e 23 de novembro, das 10h às 16h.

A partir de 24 de novembro, o atendimento retorna ao horário normal: 9h às 18h.

Parque Estadual do Utinga

O Parque Estadual do Utinga terá funcionamento especial durante a COP 30 e abrirá todos os dias do mês de novembro, das 6h às 17h, para atender à grande demanda de visitantes.

A Feira da Biodiversidade também estará disponível, com produtos da agricultura familiar e artes sustentáveis. Localizado na Avenida João Paulo II, no bairro do Curió-Utinga, o parque recebe visitantes de todas as idades e também realiza agendamentos de visitas escolares e universitárias.

Shopping Centers

Boulevard Shopping Belém – 06 e 07/11

  • Lojas: 11h às 21h
  • Praça de Alimentação e Lazer: 11h às 22h
  • Restaurantes: 11h às 00h
  • Cinema: conforme programação

Pátio Belém – 06 e 07/11

  • Lojas: 11h às 21h
  • Praça de Alimentação: 11h às 22h
  • Restaurantes: 11h às 22h
  • Cinema: conforme programação
  • Academia: 8h às 17h

Shopping Metrópole Ananindeua – 06 e 07/11

(O feriado é apenas em Belém. Em Ananindeua, o shopping funcionará normalmente.)

  • Lojas e quiosques: 10h às 22h
  • Praça de Alimentação: 12h às 22h
  • Academia: 5h30 às 22h
  • Cinema: conforme programação

Shopping Bosque Grão-Pará – 06 e 07/11

  • Lojas e quiosques: 11h às 21h
  • Praça de Alimentação: 12h às 22h
  • Restaurantes: 11h às 23h
  • Cinema e academia: conforme programação

Parque Shopping Belém – 06 e 07/11

  • Lojas: 11h às 21h
  • Praça de Alimentação e Lazer: 11h às 22h
  • Restaurantes: 11h às 22h
  • Cinema: conforme programação
COP 30

