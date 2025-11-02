Professor Luiz Souza diz que condutores desrespeitam calçada na avenida Augusto Montenegro

Na Avenida Augusto Montenegro, sentido Icoaraci-Entroncamento, nas proximidades da estação do BRT Tapanã, no cruzamento do bairro do Tapanã com o bairro do Coqueiro, em Belém, condutores motorizados usam de forma inadequada a calçada e a faixa de pedestres, em vários horários do dia. Quem afirma é o professor Luiz Souza, de 65 anos, que passa pelo local e diz que enfrenta risco de atropelamento até mesmo fora da pista. O registro foi feito no dia 29 de outubro.

Professor Luiz Souza (Foto: Cira Pinheiro | Especial para O Liberal)

Luiz afirma que o desrespeito é constante e que condutores de motocicletas e de outros veículos sobem nas calçadas para desviar do congestionamento. “A gente tem que se esconder, porque eles vêm com velocidade. Não respeitam ninguém, pode ser idoso ou criança. Atalham por aqui enquanto o trânsito lá na frente está fechado”, relata.

O morador conta que, muitas vezes, precisa se encostar nas estruturas da parada de ônibus para evitar ser atingido. “Eles passam dos dois lados, um por trás e outro pela frente. A gente tem que ficar encostado para não ser atingido. É mais perigoso ficar na calçada do que na pista”, reclama.

Além do risco de acidentes, Luiz destaca que a faixa de pedestres está apagada e que falta sinalização adequada no trecho. “A faixa está quase invisível e ninguém respeita. Era para ser um ponto de segurança, mas virou perigo”, lamenta.

Segbel

Em nota divulgada na sexta-feira (31), a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel) informou que tem intensificado a fiscalização colocando em ronda constante os seus agentes de trânsito, ao longo dos 13 km de extensão da avenida Augusto Montenegro.

"Além disso, é importante que todo condutor siga o artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro. A responsabilidade pela segurança no trânsito é compartilhada, cabendo também aos condutores o cumprimento das normas e a adoção de uma postura responsável ao dirigir, respeitando a via, os demais usuários e as condições de tráfego”, detalha a nota.