Buraco na Avenida Visconde de Souza Franco preocupa pedestres e motoristas em Belém

Um buraco no asfalto deixou pedestres e condutores preocupados nesta sexta-feira (31/10), na avenida Visconde de Souza Franco (Doca), entre a rua Diogo Móia e a rua Antônio Barreto, sentido de quem vai para a Av. Mal. Hermes, no bairro do Reduto, em Belém. Conforme o pedreiro Francisco de Assis, o asfalto cedeu na sexta-feira e criou um cenário de grande risco no trecho que tem trânsito bastante movimentado.

Segundo o pedreiro Francisco de Assis, que trabalha próximo ao local, o asfalto cedeu repentinamente, criando um ponto de risco para quem trafega pela via. “Percebemos que o chão começou a afundar e logo depois o buraco apareceu. É uma situação perigosa, porque o movimento aqui é muito grande. Precisam avaliar logo o que está acontecendo, pode ter erosão embaixo”, alertou.

Ainda conforme Francisco, o afundamento aconteceu por volta das 15h. Apesar do transtorno, não houve registro de acidentes.“É uma obra recente, não era pra ceder tão rápido. Isso mostra que o serviço precisa ser refeito com mais cuidado”, criticou o pedreiro.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) para saber quais medidas serão tomadas, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.

Você Repórter

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal que busca reforçar a proximidade com os leitores e incentivar o jornalismo colaborativo. Para compartilhar histórias, denúncias ou sugestões de pauta com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter ou entre em contato pelo WhatsApp (91) 98565-7449.