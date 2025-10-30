Autônomo Edvaldo Melo denuncia abandono do Igarapé Mata Fome, no Tapanã

O Igarapé Mata Fome, localizado na Rua Quintino, entre a Rua Benedito Bandeira e a Rua Irmã Adelaide, no bairro do Tapanã, em Belém, está em situação crítica. Segundo o autônomo Edvaldo Sodré de Melo, de 64 anos, o igarapé encontra-se completamente assoreado e tomado por mato alto, o que provoca mau cheiro e alagamentos constantes durante o período de chuvas. O registro foi feito no dia 28 de outubro.

Autônomo Edvaldo Melo (Foto: Max Sousa | Especial para O Liberal)

Edvaldo conta que mora há décadas no local e que a comunidade sofre com promessas não cumpridas de obras estruturais. “Eu moro aqui há muitos anos e, o tempo todo, é promessa. Asfaltaram a rua, mas o canal continua entupido. Quando chove, a água invade as casas, o pessoal perde geladeira, perde sofá”, desabafa.

O morador afirma que apenas serviços superficiais de capinagem são realizados, sem resolver o problema principal. “Eles [agentes de serviço público de limpeza] vêm, capinam por cima e vão embora. O canal continua cheio de terra, não afundam para limpar. Enquanto isso, a água sai por todos os lados. Só capinar não resolve nada”, reclama.

Edvaldo reforça que esse problema é um perigo constante para quem precisa circular pela área. “As pessoas andam se equilibrando pra não cair. Tem mulher grávida, criança, gente idosa. Quando chove, isso aqui vira um ‘mar’; é perigoso mesmo”, alerta.

A reportagem solicitou posicionamento da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), mas não houve retorno até o fechamento desta edição.