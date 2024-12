Servidora pública Maria Pinheiro denuncia buraco na rua SN 1, no Conjunto Satélite

Um buraco vem atormentando os moradores do conjunto Satélite, no bairro do Coqueiro, no trecho localizado em Belém. Ele fica na rua SN 1, entre We 2 e We 3, ao lado do Centro de Recuperação do Coqueiro. A servidora pública Maria Pinheiro, 70 anos, mora há 50 anos no local e afirma que o problema está causando grande transtorno para os moradores.

“Esse buraco aqui está dando prejuízo a todos os moradores que passam de carro, de moto e de bicicleta. E são vários buracos. É colocado o pau para dar uma sinalização, mas, mesmo assim, as pessoas não conseguem ver os buracos, porque são muito grandes”, relata a moradora.

Maria Pinheiro teme que, com a chegada do período chuvoso, o acúmulo de água na rua possa causar a camuflagem dos buracos, causando ainda mais transtornos e prejuízos para quem precisa trafegar pela via. “Os acidentes aqui dão prejuízo para as pessoas, para o dono do carro e o condutor da moto. E agora, nesse período de chuva, como é que a gente vai andar? Como é que eles vão enxergar os buracos que ficam cheios? Mesmo porque, aqui também não tem saneamento básico”, reclama a servidora pública.

Ela conclui pedindo para que seja feito algum serviço na rua antes da chegada do período chuvoso. “Peço para que venham aqui tampar esse e outros buracos da rua. Essa rua é muito movimentada. A chuva pode fazer aumentar o tamanho dessas crateras, causando acidentes mais graves”, pede Maria Pinheiro.

Os moradores temem que a chegada do período chuvoso possa aumentar o número de buracos existentes na rua (Foto: Raoni Joseph | O Liberal)

A reportagem do O Liberal solicitou um posicionamento da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), no entanto, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.