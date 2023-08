Promotora de eventos Maria Fausta reclama de ponto de ônibus sem estrutura na avenida Centenário

Usuários de transporte público reclamam sobre a falta de uma área coberta para a parada de ônibus que fica na avenida Centenário, próximo à rua Lameira Bittencourt, sentido avenida Augusto Montenegro, no bairro do Mangueirão, em Belém. O local tinha uma parada com cobertura que caiu há alguns meses e não foi substituída até hoje. Por conta disso, os usuários precisam esperar em meio ao sol ou ficar atrás de um poste para pegar sombra. A promotora de eventos Maria Fausta conta que os passageiros aguardam por mais de uma hora para a chegada dos coletivos em meio à exposição do sol.

Promotora de eventos Maria Fausta reclama da falta de estrutura (Reprodução / Você Repórter)

Maria acrescenta sobre os riscos de assaltos devido à insegurança, pois há pouco movimento por conta da falta de uma estrutura para o ponto de ônibus. "A gente corre riscos, pois ficamos sozinhos aqui e corremos o perigo de sermos assaltados. Nós queremos que transfiram essa parada para o outro lado da rua Lameira Bittencourt, pois nessa área é melhor, já que tem um abrigo dos pontos comerciais", lamenta.

A promotora de eventos explica que os abrigos da outra área são melhores e mais movimentados, já que o local é um centro comercial. Ela também informou que o ponto de ônibus na outra via seria temporário até que seja colocado uma nova estrutura para a parada no trecho denunciado.

VEJA MAIS:

A auxiliar de açougue Aurineide Souza também reforça a denúncia e conta que o abrigo do ponto de ônibus caiu devido à estrutura que apodreceu. "O ferro apodreceu, caiu e as pessoas carregaram daqui. Desde esse tempo, nunca mais foi colocado nenhum abrigo e a gente fica aqui, sem proteção nenhuma", disse.

Maria Piedade, secretária do lar e moradora do bairro, alega que a avenida Centenário não possui abrigos para as paradas de ônibus. "Nós não temos paradas. Principalmente aqui que é perto da nossa casa e é um ponto de grande movimento. Mas não temos nada de abrigo. A gente pega chuva e pega sol. Alguns motoristas já sabem que aqui é uma parada de ônibus, mas tem uns que não param aqui e nós precisamos correr atrás do coletivo quando ele passa do ponto", conta.

Denunciantes alegam que precisam esperar os coletivos em meio a exposição do sol (Reprodução / Você Repórter)

Durante a reportagem, uma das denunciantes conseguiu pegar um transporte público. A equipe do Você Repórter aproveitou o momento para perguntar ao motorista sobre como ele sabe que aquele local é um ponto de ônibus, sendo que não existe parada coberta na avenida Centenário. "Aqui não tem sinalização, só quando tem muita gente. Só assim que eu sei que é uma parada de ônibus", disse o servidor.

Por comunicado enviado nesta terça-feira (22), a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que está implantando de forma gradativa os novos abrigos de paradas de ônibus. A medida atinge principalmente os corredores com maior movimento de ônibus. "Em relação ao referido ponto de ônibus, a Semob enviará equipe técnica ao local para verificação e providências necessárias", disse.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.