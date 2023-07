Calçadas rachadas e ponto de ônibus enferrujado prejudicam moradores do bairro da Condor

Uma parada de ônibus, localizada na avenida Alcindo Cacela, ao lado do santuário São Judas Tadeu, próximo à avenida Bernardo Sayão, no bairro da Condor, em Belém, apresenta péssimas condições de estrutura. Além disso, a calçada, onde fica o ponto de ônibus, está quebrada. E ainda, apresenta buracos com lixos e pedras que atrapalham o caminho. A situação estaria causando transtornos para quem precisa aguardar um coletivo no local.

Segundo informações de moradores da área, os quais dizem que o local estaria abandonado, os problemas já perduram há quatro anos, já que tanto a estrutura do ponto e as calçadas não recebem manutenções. A última vez que a área recebeu manutenção foi há sete anos, de acordo com relatos da comunidade local.

A parada ainda apresenta cobertura, mas os assentos estariam sujos para o uso. Em períodos de chuva, pequenas poças de água se formam por conta das calçadas esburacadas. A estrutura do abrigo também apresenta pichações e degradação por conta da aparência enferrujada.

O longo tempo de espera pelos ônibus aliado à falta de um local adequado para aguardar a condução dobram o problema na área, como destaca a técnica de enfermagem Maria Flexa. Na falta de ter onde se acomodar, ela precisa se abrigar numa árvore próxima para se proteger do sol. “É muito sol. Fica terrível o sol. E fica quente para a gente sentar [nos assentos do ponto de ônibus]”, conta Maria, que esperava por mais de 15 minutos no ponto de ônibus.

Os problemas na área também são uma dor de cabeça para a dona de casa Floracir Miranda: “[A parada] tá toda abandonada, toda suja, chove dentro. Apesar de tá toda coberta, mas se der uma ventania, molha todo mundo”. Os problemas ainda se intensificam nas demais paradas próximas, conforme conta a dona de casa. “Na [avenida] Roberto Camelier nem tem parada. A gente fica na sombra do poste”, afirma.

Em nota, a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) informou que executa um programa específico de manutenção de calçadas em diversos pontos de Belém, para torná-las trafegáveis ao pedestre. O órgão acrescentou, ainda, que uma equipe vai ser encaminhada ao local para avaliar a situação.

Já a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) também comunicou que a situação da referida parada de ônibus “será verificada pelo setor técnico para providências necessárias”