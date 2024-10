Professora Kelly Serra reclama de falta de sinalização em cruzamento do bairro do Marco

O cruzamento da travessa Alferes Costa com a avenida Visconde de Inhaúma, no bairro do Marco, em Belém, se tornou um risco para pedestres e condutores, conforme denúncia da professora Kelly Serra, que mora há 15 anos na área. Na última segunda-feira (15/10), por exemplo, uma colisão entre dois carros de passeio deixou uma pessoa ferida e um desses veículos capotados. A denunciante afirma que vários acidentes já ocorreram nesse trecho por falta de sinalização adequada.

“Eu moro aqui na travessa Alferes Costa há 15 anos e, infelizmente, não tenho como contar quantos acidentes eu já vi. Durante todo esse tempo que eu moro aqui nessa redondeza, são incontáveis os números de acidentes”, conta Kelly Serra.

A professora Kelly Serra denuncia falta de sinalização adequada no cruzamento da travessa Alferes Costa com a avenida Visconde de Inhaúma, no bairro do Marco (Foto: Bruno Macedo)

A professora disse que o acidente que aconteceu no dia 15 de outubro foi apenas mais um dos diversos que ocorrem constantemente no cruzamento das duas vias.

“Infelizmente, acidentes aqui são constantes, tanto com uma gravidade maior ou com apenas danos materiais. Durante todo esse tempo que nós moramos aqui, são inúmeros acidentes que já presenciamos. Por muitas vezes, somos os primeiros a socorrer as vítimas, chamam um policiamento quando tem discussão ou uma ambulância quando precisam de socorro. Somos os primeiros a chegar aos feridos, nos que estão envolvidos no acidente e sentimos aqui o abandono pela sinalização é precária”, lamenta a moradora.

O cruzamento da travessa Alferes Costa com a avenida Visconde de Inhaúma, no bairro do Marco, em Belém, se tornou um risco para pedestres e condutores (Foto: Bruno Macedo)

Ela comentou que presenciou mais de um acidente nesse cruzamento num mesmo dia. “A sinalização aqui deixa muito a desejar e contribui, com certeza, para essa quantidade de acidentes que ocorrem semanalmente e até diariamente", lamenta a professora.

Em nota enviada na manhã desta quinta-feira (17), a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que, a respeito da sinalização horizontal e vertical de trânsito, vai enviar uma equipe técnica para fazer o devido levantamento do local e tomar as providências cabíveis.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.